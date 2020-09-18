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Жителям Литвы не придется изолироваться только по приезде из 7 стран. Если этого делать не хочется, то придется приостановить поездки.
Жителям Литвы не придется изолироваться только по приезде из 7 стран
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что показатель заболевания COVID-19 в Литве за последние две недели вырос до 17,3 на 100 000 жителей.

Напомним, что неделю назад в Литве приняли решение требовать изоляции для вернувшихся из стран, где уровень заболевания на 100 000 жителей составляет 25, а не 16, как прежде, случаев.

Эстония также подняла планку до 25 случаев на 100 000 жителей, а Латвия не стала менять порядок.

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Из соседних стран лучше всего обстоят дела в Латвии. Там уровень заболевания составляет всего 4,2 случая на 100 000 жителей. В Польше этот показатель составляет 19, значит, приезжающим из Польши изоляция не требуется.

К сожалению, в Эстонии этот показатель составляет 25,7 случаев на 100 000 жителей. Поэтому тем, кто возвращается из Эстонии придется изолироваться.

В Великобритании показатель составляет 59,3, в Ирландии – 54,7, в Дании – 58,1, в Швеции – 29,4, в Норвегии – 28,6. Значит с пятницы, вернувшимся из этих стран придется изолироваться.

В Европе осталось немного стран, где уровень заболеваемости составляет меньше 16 случаев на 100 000 жителей. Кроме Латвии, это Кипр – 6,1, Лихтенштейн – 7,8, Финляндия – 10,7.

Как упоминалось, показатель 25 случаев на 100 000 жителей не превышает Польша, а также Исландия – 19 и Германия – 23,7.

Новый список пострадавших от коронавируса стран будет действовать с понедельника.

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