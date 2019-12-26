Сейчас такое требование действует, поскольку жители обязаны заплатить в бюджет НДС). Минфин Литвы подготовил поправки к закону о НДС, согласно которым жителей освободят от такого обязательства, поскольку ГНИ уже может получать такие данные из регистров других стран ЕС самостоятельно.
Поскольку ГНИ после принятия соответствующих поправок еще должна будет заключить с другими ведомствами договоры об обмене данными, предлагают, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2021 года.
Жители при покупке нового авто платят НДС в той стране, куда его доставляют. Это значит, что если транспортное средство будут эксплуатировать в Литве, то его покупатель НДС платит в Литве. Сейчас о покупке транспортного средства должен сообщать сам покупатель, если он этого не делает, то ГНИ сама считает НДС по данным, полученным через ведомство, которое зарегистрировало транспортное средство.
При покупке транспортного средства в другой стране ЕС надо убедиться, что вы не платите НДС, действующий в этой стране. Это важно, если автомобиль будет эксплуатироваться в Литве. Если НДС все же заплачен, то надо обращаться к продавцу и оформлять возврат налога.
Правительство обсудит поправки к закону об НДС на следующей неделе.
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