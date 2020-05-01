По мере смягчения карантина, кажется, жители Литвы стали активнее перемещаться по стране. Читательница Delfi не скрывала своего удивления, заметив, что движение на выезде из столицы очень интенсивное, а около Вевиса даже формируется затор. Правда, она заметила, что в этом месте движению мешает ремонт дороги. "Движение не ограничено, но ведь в стране карантин", - удивлялась женщина

Delfi напоминает, что министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в выходные усиленные наряды полиции будут наблюдать, соблюдают ли жители требования карантина. Полицейских будет дежурить на 40% больше, чем обычно. Она акцентировала, что основное внимание будут уделять действиям жителей на курортах и на кладбищах. Полиция будет патрулировать и на магистральных дорогах.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции сказал, что полиция будет проверять транспортные средства, жителей. "Мы будем проверять, соблюдают ли жители режим изоляции, носят ли маски в общественных местах", – сказал он.

Несмотря на то, что некоторые условия карантина в Литве смягчают, его все же не отозвали

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что штрафы за нарушение правил карантина остались прежними - 500-1500 евро физическим и 1500-6000 евро юридическим лицам. В первый раз дают половину минимального штрафа - 250 евро. Если штраф не заплатить в течение недели, его пересматривают и назначают штраф в 2 раза больше.