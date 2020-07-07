В 21 ч. Национальная песь звучала и у моста короля Миндаугаса в центре Вильнюса. Несмотря на дождь там собралось множество людей. Собравшихся приветствовал президент Гитанас Науседа со своей супругой Дианой.

Национальную песнь литовцы всего мира вместе исполнили уже в 12-й раз.