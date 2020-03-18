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Минздрав Литвы подтвердил, что в Литве выявили 33 случая коронавируса. Зафиксирован и первый случай заражения внутри страны (в Каунасе). Директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка в среду после обеда представил новую информацию о зафиксированном в Шяуляй случае. Он сказал, что пациент 13 марта вернулся из Англии. Ему разрешат лечиться дома.

"Сегодня установлен новый случай. Пациент вернулся из Англии. Он вернулся 13 марта. Вчера он занемог, его привезли в инфекционное отделение, взяли образец и назначили самоизоляцию", – сказал Мажейка.

Директор больницы сказал, что этому пациенту разрешили лечиться дома.

"Сегодня, когда получили результат анализа, его навестили дома, он будет оставаться в режиме самоизоляции, будет лечиться дома. Это наверное первый такой случай, потому что состояние у него легкое, министр здравоохранения вчера утвердил порядок, в соответствии с которым, пациенты с легкой формой заболевания могут лечиться дома", – сказал Мажейка.

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"Мы общаемся с ним дистанционно, он получил все инструкции, касающиеся действий и условий самоизоляции. Будет установлен порядок, состояние здоровья покажут дальнейшие исследования", – заметил врач.

Молодому человеку 22 года. Выявили 4 контактировавших с ним людей.

Мажейка сказал, что людей в больнице намного больше, чем обычно. С сегодняшнего дня Шяуляйская больница сама сможет делать анализ на коронавирус.

ru.DELFI.lt
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