"Сегодня установлен новый случай. Пациент вернулся из Англии. Он вернулся 13 марта. Вчера он занемог, его привезли в инфекционное отделение, взяли образец и назначили самоизоляцию", – сказал Мажейка.

Директор больницы сказал, что этому пациенту разрешили лечиться дома.

"Сегодня, когда получили результат анализа, его навестили дома, он будет оставаться в режиме самоизоляции, будет лечиться дома. Это наверное первый такой случай, потому что состояние у него легкое, министр здравоохранения вчера утвердил порядок, в соответствии с которым, пациенты с легкой формой заболевания могут лечиться дома", – сказал Мажейка.

"Мы общаемся с ним дистанционно, он получил все инструкции, касающиеся действий и условий самоизоляции. Будет установлен порядок, состояние здоровья покажут дальнейшие исследования", – заметил врач.

Молодому человеку 22 года. Выявили 4 контактировавших с ним людей.

Мажейка сказал, что людей в больнице намного больше, чем обычно. С сегодняшнего дня Шяуляйская больница сама сможет делать анализ на коронавирус.