"Я не знаю, был ли он ранен, но взлететь он не мог. Тогда директор детсада стала искать, кто бы мог помочь ему", – рассказала Юрате Пралгаускене.

Выяснилось, что получить помощь - дело нелегкое. "Мы весь день ухаживали за ним, а выходные он провел дома у одной из наших работниц. Она покупала для канюка сырое мясо", – рассказала Юрате.

Как ухаживать за птицей рассказали работники организации Nuaras.

"Мы сами не знали, ранен он или просто ослаб, видели только, что летать он не может. Интересно, что он не сопротивлялся, когда его брали на руки, ел сырое мясо. Птица очень милая и красивая. Может, ударился обо что-то, поранился. Пока она находится у коллеги.

Служба по защите животных Nuaras рассказала, как ухаживать за ней, а после выходных ее работники поедут в Кедайняй и заглянут к нам. Очень жалко найденыша", – сказала Юрате.

Канюк обыкновенный прилетает в Литву в марте, а улетает в октябре.