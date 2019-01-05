"Я получила смс-сообщение, в нем сказано, что вскоре мне придется платить 1,49 евро за защиту интернета. Я ничего не поняла, я такую услугу не заказывала", – рассказала читательница DELFI.

Она сказала, что о такой услуге вообще ничего не знала и платить за нее не хотела.

"Я думаю, такие сообщения получили многие клиенты Bitė. Может стоит предупредить людей, сообщить, что если они не откажутся от услуги, будут за нее платить каждый месяц", – сказала Инга.

DELFI обратился в телекоммуникационную компанию и попросил ее прокомментировать эту ситуацию, что это за услуга и почему ее предлагают людям, которые ее не заказывали.

"Конкретную ситуацию мы не можем комментировать, поскольку клиент не поделилась своими контактными данными. Однако из информации видно, что речь идет о нашей услуге "Безопасный интернет". Это наше совместное предложение с компанией Fortinet. Оно без дополнительной программы и установок позволяет защитить от угроз на опасных сайтах и защищает от вредоносных программ.

Чуть больше чем за два года благодаря этой программе клиентов Bitė защитили от почти 100 млн. угроз и вирусов", – сказал представитель Bitė Паулюс Кудараускас.

На данный момент в зависимости от плана клиенты Bitė могут пользоваться этой услугой 3 месяца бесплатно, а потом за плату в размере 1,49 евро в месяц.

"Когда истекает срок бесплатного использования программы, как и описанном случае, клиент получает смс-сообщение с уведомлением о том, что со следующего месяца услуга становится платной. Если человек хочет отказаться от услуги, он может это сделать на нашем сайте, позвонив по номеру 1501, или заглянув в ближайший салон Bitė", – сказал Кудараускас.