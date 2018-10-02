Полиция указала, что жалобу отклонили, поскольку такой протокол нельзя обжаловать на портале epolicija.lt.
Жительница Неменчине Раса в сентябре получила штраф за то, что припарковала свой автомобиль в неположенном месте.
"Как и во всех кварталах многоквартирных домов, там, где я живу, возникают проблемы с парковкой. На нашей улице есть три параллельно идущих тротуара, один из них не используется. Мы там оставляем машины. До сих пор они никому не мешали. Сейчас я получила штраф и решила воспользоваться возможностью и обжаловать его на портале epolicija.lt. Полдня составляла аргументированное письмо, приложила фотографии и обращение в мэрию с просьбой оборудовать там стоянку", – рассказала женщина.
Представители полиции подтвердили, что жалоба была отклонена автоматически, поскольку подать ее через epolicija.lt нельзя.
"Жалобу отклонили потому, что человек пытался обжаловать протокол с указанием оплатить штраф. В соответствии с кодексом обжаловать такой протокол нельзя. Получив такой протокол, человек должен либо заплатить штраф, либо представить документы соответствующему инспектору и участвовать в дальнейшем рассмотрении вопроса", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Кстати, Раса разместила ссылку на порядок обжалования протокола. Там есть активная ссылка на портал epolicija.lt, что может ввести жителей в заблуждение. Это признает и полиция.
"Гражданина могла ввести в заблуждение эта ссылка на www.epolicija.lt. Исправим это, чтобы больше не было подобных недоразумений", – сказал DELFI Матонис. Раса намерена защищать свои интересы в суде.
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