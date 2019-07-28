"Я учу детей плавать каждый день. Мы стараемся уменьшить статистику утопления, создавая лагеря для детей, и выпускаем обучающие видео для родителей.

Между тем, Maxima предлагает бутафории спасательных жилетов. Мой племянник пошел с ней прямо на дно. А дети тонут в тишине. На этот раз все закончилось хорошо. Давайте будем бдительны", - таким постом С. Сигарева поделилась в своем аккаунте Facebook в воскресенье.

Купальный жилет не предотвращает утопление

DELFI связался с тренером по плаванию, которая рассказала, что ситуация произошла в субботу, когда дети отдыхали на пруду возле дома.

"Племянник (5 лет) плавал с этим "спасательным жилетом" и нарукавниками. Крестница (6 лет) имела круг для плавания, они решили поменяться.

Крестница осталась с нарукавниками, а племянник - со спасательным жилетом. Он полез в воду, лег на спину и тут же начал тонуть. Я была рядом, поэтому сразу его достала.

Наконец, я поделюсь одним правилом для родителей. В воде мы должны быть на расстоянии вытянутой руки от детей! Не перекладывайте ответственность на сестер, братьев и спасателей", - сказала С. Сигарева, добавив, что ее племяннику достаточно повезло, что он умел плавать и он не слишком испугался.

После происшествия С. Сигарева решила осмотреть жилет и обнаружила, что целью этого спасательного жилета, купленного в торговом центре, было не защитить ребенка от утопления. Тогда появился вопрос: для чего он нужен?

"Мы нашли надпись "не защищает от утопления" на жилете. Это, безусловно, обязывает родителей всегда быть внимательными и находиться рядом, но по большей части этот жилет не выполняет никаких функций. Другие родители покупают их и надеются по-настоящему защитить своего ребенка, не все читают, что написано на этикетке. Удивительно, что такие товары вообще попадают на рынок", - подметила она.

ТЦ извиняется и советует читать этикетки

Рима Аукштолите, пресс-секретарь супермаркета Maxima, отреагировала на ситуацию в воскресенье днем. От имени компании она извинилась перед С. Сигаревой за сложившуюся ситуацию и заверила ее, что обстоятельства происшествия будут выяснены в ближайшее время.

"Спасибо, что поделились информацией. Это первый раз, когда мы получили комментарий по поводу жилета. Мы приносим свои извинения за ситуацию, будет разбираться в этом. Как написано на на этикетке, жилет не защищает от возможного утопления.

Важно прочитать инструкцию по эксплуатации перед использованием. Кроме того, когда вы прыгаете в воду, даже с жилетом, вы ныряете под воду, но жилет должен поднять на поверхность и помочь плавать. А дети в воде должны находиться под присмотром взрослых. Maxima поддерживает различные инициативы по обучению детей плаванию при работе с тренерами. Итак, еще раз, мы приносим свои извинения, и мы обязательно выясним все обстоятельства".

В понедельник утром представитель компании пообещал предоставить более широкий комментарий.