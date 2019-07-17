Люди в социальной сети спрашивали, не шутка ли это. Но женщина сказала, что это реальная дата.
Каунасская клиника подтвердила, что на самом деле визита с подобным направлением надо ждать 18-20 месяцев. Пресс-секретарь клиники Аусте Александравичюте-Швяжене сказала, что для того, чтобы получить полисомнографическое исследование в очередях надо стоять и в других больницах Литвы.
"В клинике есть три места для проведения полисомнографического исследования. Одновременно можно обследовать только одного пациента. Обследование длится сутки, для его проведения выделяют отдельную палату. Ресурсы используются по максимуму, в силу специфики исследования больше пациентов принять не можем. Хотим подчеркнуть, что очередь есть только для проведения плановых исследований – если наблюдаются серьезные проблемы, пациентов обследуют в спешном порядке. В 2018 году только в Пульмонологической клинике провели 500 таких исследований", – сказала Александравичюте-Швяжене.
"В прошлом году полисомнограф начал работать и в Клиники неврологии, а детей обследуют в вильнюсской детской клинике. Кроме того, уже купили новое оборудование и оборудуют два дополнительных места для обследования в Пульмонологической клинике. Это позволит уменьшить очередь в Каунасе на 40%", – продолжила она.
Минздрав акцентирует, что такое обследование в Литве можно пройти в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
По данным Минздрава, чтобы попасть на такое исследование, в очередь придется стоять и в других странах. Например, в Польше ждать надо 2-3 года. Причина - распространенность заболевания и сложность исследования.
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