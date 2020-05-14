Филиповечене рассказала, что видела кенгуру в четверг, в 9 ч. утра. "Кенгуру подошел к воротам дома, как видно на фото. Мы живем в Диджёи Реше у леса. Кенгуру видимо откуда-то сбежал. Я успела сделать фото, но потом приехал газовщик, животное испугалось автомобиля и убежало в лес. Я выходила в лес, искала, но не нашла", – сказала женщина.

Она поделилась снимком на странице общины Диджёи Реше в фейсбуке, но пока хозяин не нашелся.

"Я сначала даже не поверила, что это кенгуру - представляете? Я не понимаю, откуда он пришел. Я пыталась связаться с организацией "Назад к природе", которая оказывает помощь животным, но пока тщетно. Я думаю, хозяева ищут животное и найдут его, но пока в группе никто не знает, откуда взялся кенгуру. Я надеюсь, что он найдет дорогу домой, очень переживаю", – сказала Филиповичене. Однако некоторые пользователи считают, что на фото зафиксирован не кенгуру, а лиса.

В прошлом году жители вильнюсского спального района Пилайте заметили кенгуру, который сбежал со съемочной площадки. К сожалению, тогда животное не успели найти и оно попало под машину.