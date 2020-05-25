Жительница Вильнюса рассказала, почему при первой возможности уехала из одного из столичных районов

Аустея рассказала Delfi, что ей доводилось слышать разные истории об улице Калварию, особенно о той ее части, которая находится рядом с рынком. Однако ей удалось найти хорошую квартиру, и женщина решила арендовать ее.
"Сама квартира показалась мне очень хорошей, дом модернизирован, квартира чистая, ухоженная, в ней было все необходимое. Я работаю с 8 до 17 ч., поэтому решила, что проводить там буду немного времени, значит, жилье мне подходит", – вспоминает Аустея.
Однако в первый же месяц ее стали раздражать соседи. По ее словам, встречи с ними были не из приятных, поскольку соседи нередко были пьяными.
"Там была семья с младенцем. Другие соседи постоянно громко ругались. Я слышала, как одна женщина жаловалась другой, что ее бьют, не раз видела, как ее в подъезде успокаивала другая женщина. Иногда захлопывалась дверь, и я не могла войти", – рассказала Аустея.
По ее словам, не раз ей доводилось видеть в подъезде мертвецки пьяного соседа, который лежал на полу.
"Один раз пришлось сидеть в машине и ждать, когда он уйдет, чтобы спокойно вернуться домой", – рассказала женщина.
По ее словам, в подъезд не раз приезжала полиция. Кроме того, некоторых соседей она боялась.
"Один сосед постоянно приставал ко мне, приглашал на чай, мне было неприятно, я его боялась, когда мы встречались, он начинал рассказывать мне о религии, спрашивал, что я думаю о банках. Я старалась поскорее уйти. И съезжала я поздно вечером, в темноте, чтобы никто меня не видел. Одним словом, приличному человеку там жить не рекомендую", – сказала Аустея.
По словам собеседницы, хозяйка квартиры была пожилой женщиной. Первые три месяца она приходила за деньгами и оставалась часа на два, рассказывала разные истории.
"Она рассказывала о своей работе, о бывшем муже, потом о новом друге, о болезнях, я ей нравилась, поэтому, уходя, она желала мне всего хорошего", – рассказала Аустея. Однако через 5 месяцев она сказала хозяйке, что хочет сменить жилье. Поскольку договор был заключен на год, хозяйка не хотела возвращать залог. Но потом удалось договориться.
Наверное, проблемных соседей можно найти в любом районе. Директор Vilniaus-turtas Антанас Кудараускас сказал, что в каждом многоквартирном доме есть сосед, который раньше не доставлял никаких неприятностей, но, случилось несчастье, и его поведение изменилось. По словам Кудараускаса, перед тем как купить жилье, люди обычно интересуются не имиджем района, а соседями.
Кудараускас считает, что не стоит вешать ярлыки на районы, но некоторые на самом деле обладают неважной репутацией. Однако все это можно изменить и довольно быстро.
"Общий имидж - это временное явление. Придет какой-то большой проект, и все может измениться", – подчеркнул эксперт.
По его словам, для того, чтобы репутация изменилась, достаточно инвестировать в развитие недвижимости в этом месте. Инвестиции делают район привлекательным для новоселов, поселяются молодые люди. Тогда в микрорайоне поднимаются цены, поэтому прежние проблемные жильцы продают свое жилье, так и меняется район.
"Неважная репутация была не у всей улицы Калварию, а у ее части рядом с рынком. Там были казино и ночные бары. Но когда ввели ограничение на продажу алкоголя, многие проблемные места закрылись, ситуация улучшилась. Так было не только на Калварию, но и в других местах", – сказал эксперт.
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