В социальной сети Facebook она рассказала, что в воскресенье после полуночи на Западной объездной дороге она заметила раненое животное.

"За виадуком в сторону Пилайте я заметила два светящихся глаза. На дороге лежала лиса, она была жива, из последних сил пыталась добраться до обочины, загребая передними лапами. Я поставила машину так, чтобы на животное никто не наехал и стала звонит по номеру 112. Диспетчер меня успокоила, выяснила, где я нахожусь и заверила, что сообщит охотникам, которые приедут за лисой", – рассказала Неринга.

Диспетчер попросила ее остаться на месте. Через 5 минут Неринге позвонил дежурный специалист Департамента охраны окружающей среды.

"Он стал выяснять, что случилось. Я ответила, что животное ранено, оно дышит, шевелится, пытается передвигаться. Я растерялась, когда он мне заявил: "Ну, если вы такая добрая душа, везите к ветеринару, конечно, это будет стоить денег, надо будет заботиться о животном". Я напомнила ему о его обязанностях и сказала, что буду ждать охотника. Он мне ответил, что не может звонить охотникам", – рассказала Неринга.

Она прибавила, что дежурный сказал, что она сама может попытаться убрать животное с дороги или этим займутся работники компании Grinda, когда животное скончается. Неринга рассказала, что предлагали свою помощь и проезжавшие мимо водители, но то, что они предлагали не было помощью в прямом смысле этого слова.

"Наконец, остановился юноша, с которым мы решили попытаться убрать лису с дороги на обочину. Лиса стала уползать от нас. Тут ее страдания и закончились - один раззява не заметил ее и наехал на животное. Наверное, он и нас не заметил. Я слышала этот звук и видела равнодушное лицо водителя, переехавшего лису. Он махнул рукой, сел в машину и уехал", – рассказала Неринга.

По ее словам, потом остановился один водитель и убрал тело лисы на обочину.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала, что от места происшествия и состояния животного зависит, кто о нем позаботится.

Крикштопайтите сказала, что если ДТП произошло на территории охотничьих угодий, тогда звонят охотникам. Если это произошло в другом месте, и животное после ДТП живое, тогда сообщают Ассоциации опеки над животными, работники которой должны приехать, оценить состояние и либо прекратить мучения животного, либо увезти его для лечения. Мертвых животных в таких случаях увозят работники ЗАО Grinda.

"Обращаем внимание на то, что обычно после таких ДТП вылечить животных невозможно, поскольку они получают травму позвоночника или таза, а такие травмы вылечить очень тяжело и шансов на то, что после лечения животное сможет вернуться к жизни в дикой природе нет", – сказала специалист.

Надо знать, что забирать дикое животное, сбитое автомобилем, ни в коем случае нельзя. За это полагается административная ответственность – предупреждение или штраф от 30 до 90 евро. Крикштопайтите подтвердила, что в данном случае дежурный департамента не сделал, что должен был, поэтому департамент постарается сделать все, чтобы подобное не повторилось.

"В данном случае животное пострадало не на охотничьих угодьях, оно было живым. Однако дежурный, как выяснилось, не обратился в Ассоциацию опеки над животными. Департамент приносит извинения и сделает все, чтобы провести служебную проверку. Мы гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась", – сказала Крикштопайтите.

Она напомнила, что в любом случае, когда в ДТП попало животное любого размера и независимо от того, скончалось оно или живое, надо звонить в департамент по номеру 8 5 273 2995 или по Единому номеру помощи 112. Это можно сделать в любое время суток.