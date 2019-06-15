"Я часто бываю в центре, на проспекте Гедиминаса, летом там много людей, и эти самокаты катаются среди людей по тротуарам. Однажды меня чуть было не сбили, - сказала девушка. - Я подходила к пешеходному переходу и увидела, что он едет, но вроде как притормозил, хотя я не знала: остановится или нет. Как только он притормозил, я стала переходить дорогу, но он начал ехать, потом резко начал тормозить и едва не упал".

Мария напомнила, что несколько лет назад широко обсуждался вопрос о велосипедистах, ездящих по городу некультурно и неосторожно, но, по ее мнению, водители самокатов превзошли их в этом вопросе.

"Водители самокатов втрое хуже велосипедистов, и неясно, куда они должны ехать: ездят и по велосипедным дорожкам и по тротуарам. Невозможно понять, по какой стороне идти, куда бросаться, потому что они действительно не притормаживают и ездят неосторожно", - написала Мария в письме.

Девушка сказала, что обеспокоена тем, что те, кто ездят на самокатах по улицам столицы, не всегда знают, как управлять транспортным средством. "Я видела, как пытаются кататься на самокатах, сами не понимают, боятся, не знают, как себя вести. Видела и тех, кто даже не знает, как остановиться, пробуют ногой, но не останавливаются", - сказала Мария. "Люди думают, что это очень весело, но мне кажется, что это продлится до первого серьезного несчастного случая".

Мария считает, что в первую очередь необходимо определить очень четкие правила, которым будут следовать все: где могут ходить пешеходы, где могут ездить самокаты и где могут ездить велосипедисты. "Я думаю, что пешеходы не должны делить с самокатами один тротуар. Боюсь, мы начнем обсуждать это только тогда, когда что-то случится", - написала она.

К лету было зарегистрировано более 22 несчастных случаев

Представители Вильнюсского полицейского комиссариата сообщили, что к 30 мая по всей Литве было зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей электрических скутеров, хотя специальных рейдов, по крайней мере, в столице, не проводилось.

Сотрудники полиции также выделяют два типа самокатов: те, которые приводятся в движение с помощью ноги, и те, у которых есть электрический мотор.