

Габале задумалась о проблеме после того, как ей сделали замечание соседи.

"Мы взяли Даймаса 4-месячным щенком, он живет у нас 4 года. Пока он был маленький, проблем не было. Не лаял. Проблемы начались, когда я забеременела. Два года назад характер собаки изменился. Она стала выть, когда нас не бывает дома", – сказала Таутвиде.

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Таутвиде много времени проводит с Даймасом на улице - выгуливает его три раза в день. Однако в последнее время во время прогулок собака стала проявлять агрессию в отношении людей и других собак.

Дрессировщик Язукявичюте отметила, что лай – это не проблема, а ее последствие. Первое, что надо сделать, выяснить реальную проблему, а не надевать на собаку специальный ошейник с ультразвуком против лая, который вызывает у животного дискомфорт. Эти ошейники не решают проблему, а только маскируют ее.

Дрессировщик заметила, что фокстерьер - охотничья собака. Всех собак так или иначе выводили для выполнения той или иной задачи, oв крови у охотничьих собак живет потребность приносить хозяевам добычу.

"Этой собаке не хватает занятия. Ей нужна не только физическая, но и умственная деятельность. Проблемное поведение, которое проявляется, возникает от того, что собака не может проявить свой потенциал", – заметила Язукявичюте. По ее словам, 50% суток собака должна спать, 30% – уходит на неактивную деятельность, еще 20% – на активный досуг.

У собаки нет подходящего активного досуга, а, значит, и качественного отдыха. Язукявичюте считает, что виной тому мячик, раздражающий собаку. Почему нехорошо постоянно бросать собаке мячик, чтобы она его приносила? Дрессировщик подчеркнула, что собаки не играют, а охотятся.

Представить вред таких действий можно на следующем примере, посмотрите, что происходит во время охоты. Скажем, волк преследует добычу. Во время преследования выделяется адреналин, волк бежит быстрее. Если добыча не поймана, адреналин остается, если поймана – волк съедает ее и отдыхает. А что делаем мы, постоянно бросая собаке мячик? Часто хозяев удивляет, что собаке не надоедает приносить мячик - даже по три часа подряд – такой у собак инстинкт.

"Собака становится фанатом адреналина и не может остановиться. Она будет бегать столько, сколько выдержит ее сердца. Добыча, которая не шевелится, ее не интересует, но если шевелится - ее цель поймать и принести. если мы бросаем собаке мячик каждый день, каждый день вырабатывается адреналин, гормоны стресса. Если я устала, возвращаюсь после работы домой, хочу только спать и больше ничего, но если я попадаю в ДТП выделяется адреналин, и о сне забываю. Если делать с собакой такое постоянно, сон у нее становится некачественным", – сказала специалист.

Поэтому она посоветовала Таутвиде забыть о мячике и дать собаке успокоиться. Как это сделать, смотрите в видеорепортаже.