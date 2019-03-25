Живую очередь женщина с мужем обнаружили у кабинета в частной клинике Endemik.

В очереди, по словам женщины, стояли около 15 человек. Очередь продвигалась очень медленно – каждый человек проводил в кабинете около 15 минут, поэтому женщина со своим мужем ушла, не дожидаясь своей очереди, у них не было времени столько ждать.

"Каждый проводил в кабинете 10-15 минут. Я спросила, можно ли записаться на другой день, но мне сказали, что предварительной записи на прививку от кори нет, просто надо прийти и ждать", – рассказала женщина.

Женщина рассказала, что в частной клинике такая прививка стоит около 29 евро.

"На работе мне приходится контактировать с людьми, которые болеют корью, поэтому оплатить расходы и позаботиться о вакцинации должна моя работа, – сказала собеседница. – Жду, когда появятся, пока у меня на работе вакцины нет".

Она заметила, что хотела прививку сделать раньше, чем вакцину получит ее работа, чтобы защитить себя от этой опасной болезни.

Женщина сказала, что люди, ждавшие в очереди, были спокойны. "Видно, людям очень важна эта прививка, – сказала женщина, заметив, что ей самой терпения не хватило. – Но люди ждут, я так поняла, они хотят сделать эту прививку".

Ее муж пытался сделать эту прививку в других клиниках Вильнюса, но безуспешно. "Муж пытался сделать прививку в других частных клиниках, но ему это не удалось, – рассказала женщина. – Сегодня я звонила в клинику, мне сказали, что пока вакцин нет".

Представитель клиники Endemik Рута Мачюйкайте сказала DELFI, что для того, чтобы сделать прививку, надо зарегистрироваться заранее, но принимают и тех, кто приходит без регистрации, так иногда и появляются очереди. Правда, сейчас в клинике пока нет вакцины, ждут новую партию, которая должна прийти на следующей неделе.

По ее словам, жители сначала должны сделать анализ крови, чтобы узнать, есть ли у них иммунитет, результаты анализа покажут, надо ли делать прививку.

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа указал, что бесплатной вакцины хватит всем, кому прививки делают бесплатно – на складе есть около 30 000 доз.

Бесплатно от кори прививают лица, которые контактировали с больными корью, медперсонал, контактировавший с заболевшими корью пациентами.

Прививки делают и детям: в возрасте 15-16 месяцев и повторно в 6-7 лет.

Все лица, контактировавшие с больными корью, в течение 72 часов должны обратиться к своему семейному врачу и получить бесплатную вакцину.

В клинике Endemik журналистам сказали, что вакцину должны привезти на следующей неделе. В клинике Antėja сказали, что вакцина должна появиться с начала апреля. В каунасском отделении Endemik для вакцинации надо регистрироваться - это обязательное условие.