Жительница Паневежиса вырастила 300 кг арбузов

Вилма из Барткунай больше 10 лет назад купила семена сорта Sugar Baby, которые посеяла в феврале.

"Несколько растений мы посадили в теплицу. Они росли хорошо, но плодов было мало – по одному на каждом ответвлении. Были размером с грейпфрут, но были сладкими, красными, сочными. Почти весь арбуз съела дочь, мы только попробовали", – делится воспоминаниями Вилма.

"Через несколько лет я пыталась сеять арбузы на улице. Результат был лучше, но не был идеальным. Ягод было много, но мелкие", – рассказала женщина.

По ее словам, училась она на своих ошибках. Самая большая ошибка - неправильная температура при проращивании семян. Вторая ошибка - маленькие горшки для рассады: лучше всего использовать литровые. При пересадке очень важно не повредить главный корень растения. Не стоит и проращивать семена слишком рано - растение устает и не завязывает ягоды.

Вилма сеет семена 10-20 апреля: тогда ростки бывают крепкими. Высаживает их на улицу, когда проходит опасность заморозков.

Наиболее подходящая температура для роста арбузов – от 15C. Если она бывает ниже, арбузы не растут. Вилма заметила, что летом в этом году ночи были холодные, порой температура была ниже 15C, поэтому боялись, что урожай будет плохим. В холодную и дождливую погоду растения заболевают. Больные кусты Вилма выбрасывает.

"В этом году, как и в прошлом, урожай около 300 кг арбузов. Мы их убираем в ящики и держим в прохладном помещении, хватит еще на 2–3 месяца", – рассказала женщина.