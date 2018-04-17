"Я вернулась домой, поставила автомобиль и услышала страшный звук – родители чем-то сильно и долго били ребенка. Это было слышно и по звукам ударов, и по крикам ребенка, и по словам родителей: "Получишь еще", – рассказала Гедре, которая сразу же позвонила в полицию.

"Я сама плакала от этих звуков! Позвонила по номеру 112, приехала полиция, но к тому моменту ребенок уже успокоился, – рассказала Гедре. – Я показала, откуда доносились звуки, они пошли искать".

"Родители кричали: считаю до 10 или ты извиняешься, или получишь еще, – рассказала женщина. – били его там. Соседи, наверное, глухие".

Полицейские ничего не нашли. "Я ждала, поскольку была обеспокоена. Думала, что полиция выведет драчунов, а они вышли одни, сели в машину и уехали, – не скрывала разочарования Гедре. – Ребенка оставили у таких родителей?"

"В квартире, где, как я предполагаю, били ребенка, после отъезда полиции были опущены ролеты. Но я не могу гарантировать, что это именно то окно", – сказала DELFI Гедре.

Крики ребенка недалеко от дома она слышала в первый раз. Правда, и машину в этом месте она оставила впервые.

Гедре описала эту историю в фейсбуке и написала в Паневежскую и Литовскую полицию с просьбой, что делать в подобных случаях. К сожалению, ответ не порадовал. Литовская полиция ответила, что "трудно ответить, когда не ясны все обстоятельства".

Из Паневежской полиции пришел стандартный автоматический ответ, в котором сообщалось, что в течение двух дней полиция с ней свяжется.

Специалист Паневежской полиции Раса Мейште сказала DELFI, что такой вызов был зарегистрирован.

"Звонившая показала с улицы, в какой примерно квартире был шум. Полиция обошла все квартиры, шума нигде не было. Все проверили. Немного подождали во дворе, но никакого нарушения не зафиксировали", – сказала Мейште.

На вопрос, должна ли полиция в таких случаях информировать Службу по правам ребенка, Майште сказала, что для этого нужна точная информация, если бы полиция подтвердила факт насилия - тогда, да.

Представитель отдела по правам детей Паневежской мэрии Мария Масилюнене сказала DELFI, что подобные случаи надо выяснять и предложила Гедре обратиться в их службу.

"Просим указать службе точный адрес, поедем, попытаемся выяснить, кто там живет, как обстоят дела. Тогда будем наблюдать, выделим социальных работников. Надо указать адрес", – сказала Масилюнене.

По ее словам, служба реагирует на все сообщения - и на анонимные, и на электронные письма.