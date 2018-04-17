"Я вернулась домой, поставила автомобиль и услышала страшный звук – родители чем-то сильно и долго били ребенка. Это было слышно и по звукам ударов, и по крикам ребенка, и по словам родителей: "Получишь еще", – рассказала Гедре, которая сразу же позвонила в полицию.
"Я сама плакала от этих звуков! Позвонила по номеру 112, приехала полиция, но к тому моменту ребенок уже успокоился, – рассказала Гедре. – Я показала, откуда доносились звуки, они пошли искать".
"Родители кричали: считаю до 10 или ты извиняешься, или получишь еще, – рассказала женщина. – били его там. Соседи, наверное, глухие".
Полицейские ничего не нашли. "Я ждала, поскольку была обеспокоена. Думала, что полиция выведет драчунов, а они вышли одни, сели в машину и уехали, – не скрывала разочарования Гедре. – Ребенка оставили у таких родителей?"
"В квартире, где, как я предполагаю, били ребенка, после отъезда полиции были опущены ролеты. Но я не могу гарантировать, что это именно то окно", – сказала DELFI Гедре.
Крики ребенка недалеко от дома она слышала в первый раз. Правда, и машину в этом месте она оставила впервые.
Гедре описала эту историю в фейсбуке и написала в Паневежскую и Литовскую полицию с просьбой, что делать в подобных случаях. К сожалению, ответ не порадовал. Литовская полиция ответила, что "трудно ответить, когда не ясны все обстоятельства".
Из Паневежской полиции пришел стандартный автоматический ответ, в котором сообщалось, что в течение двух дней полиция с ней свяжется.
Специалист Паневежской полиции Раса Мейште сказала DELFI, что такой вызов был зарегистрирован.
"Звонившая показала с улицы, в какой примерно квартире был шум. Полиция обошла все квартиры, шума нигде не было. Все проверили. Немного подождали во дворе, но никакого нарушения не зафиксировали", – сказала Мейште.
На вопрос, должна ли полиция в таких случаях информировать Службу по правам ребенка, Майште сказала, что для этого нужна точная информация, если бы полиция подтвердила факт насилия - тогда, да.
Представитель отдела по правам детей Паневежской мэрии Мария Масилюнене сказала DELFI, что подобные случаи надо выяснять и предложила Гедре обратиться в их службу.
"Просим указать службе точный адрес, поедем, попытаемся выяснить, кто там живет, как обстоят дела. Тогда будем наблюдать, выделим социальных работников. Надо указать адрес", – сказала Масилюнене.
По ее словам, служба реагирует на все сообщения - и на анонимные, и на электронные письма.
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