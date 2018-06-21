Навицкайте в передаче расскажет, что, узнав о ее беременности, депутат предлагал ей сделать аборт: "Он предлагал заплатить за аборт. Говорит, за все заплачу, надо сделать, поскольку политическая ситуация сейчас сложная. Я плакала, очень много плакала. Я говорила, что хочу родить ребеночка".

На вопрос журналистов о переписке об аборте, депутат ничего не отрицал: "Знаете, такая эмоциональная переписка... Может, что-то и написал".

Seimo narys Petras Gražulis penktą kartą tapo tėvu? DELFI montažas

В передаче KK2 девушка покажет и другие скандальные смс-ки депутата, в которых он неуважительно обращается к ней. "Гнал на меня всякими словами. До 7 месяца об аборте говорил. Сказал, что разойдемся, если родится ребенок. Что мы расстанемся, что он вернется к жене", - расскажет Навицкайте.

Девушка рассказала, что история их знакомства началась в Паланге на ул. Й.Басанавичюса. "Я работала в Паланге, он проходил мимо - остановился, заговорил. В тот же вечер я сама его угостила напитком, потом начались охапки цветов...", - вспоминает девушка.

"В тот вечер мы поехали ко мне домой, взяли нескольких друзей, посидели. Он нормально себя вел в компании, как обычный нормальный человек", - рассказала Навицкайте.

Женщина рассказала, что в начале знакомства Пятрас был великолепен – аккуратный, приятно пахнущий. "Он очень внимательный, джентльмен, очень симпатичный. Умеет одеваться, пользуется хорошими духами, опрятный в быту, убирает свои носки, готовит", - рассказала девушка.

"Он возил на работу и забирал. Дома был готов ужин, возил в баню с друзьями, к морю", - вспоминала она. Однако перед родами вся романтика улетучилась. "Он обзывал меня – кагебешница, агент, будто я намеренно забеременела. Говорил, что президент даст мне медаль за то, что его "съедят". Я в шутку сказала, что я получу медаль, а он - золотую луковицу".

"Так получилось, я безответственный, публично каюсь", – сказал DELFI Гражулис, который не отрицает, что предлагал женщине сделать аборт.

"Я безответственно поступил. Человек сказал, что 10 лет бесплодна, не может забеременеть, детей нет. Что есть, то есть, – сказал Гражулис. – После первого раза это произошло и через 3 недели сказала, что беременна".

"Да, случилось в жизни то, что случилось, я беру на себя ответственность. Перед родами я дал 2000 евро, после родов дал 3000 евро. Да, поддерживаю, финансово поддерживал и буду поддерживать, – сказал BNS Гражулис. – Я признаю , что есть ошибка, пусть Бог мне простит, люди, она. А дочери я уже пожертвовал, дал 5000 евро, и в будущем не отказываюсь помогать".

По его словам, непродолжительные отношения с девушкой у него были прошлым летом летом в Паланге. О беременности она ему сказала уже после первой встречи.

"Есть всякие мысли, разные женщины бывают. Если она хочет меня так привязать, этого не будет. Я сказал: расти, помогу. Она все равно стала упрекать. Я сказал, если тебе тяжело растить, отдай мне, буду воспитывать, любить, она не согласилась. Остается ее поддерживать, что я и делаю. Ребенка люблю и буду любить", – сказал депутат.

В пресс-релизе сказано, что для коллег Гражулиса эта новость не была новостью. Аушра Малдейкене сказала, что Гражулис – лгун. "Лицемер, демагог и всегда пытается разыгрывать святошу. Все эти истории чести парламенту не делают".