Жительница Литвы в ужасе от условий жизни в общежитии: за окном - свобода, а у нас - советские надписи

"Через месяц пришло первое уведомление от администратора (тогда еще Viršuliškių būstas), выяснилось, что я должна платить не только за лифт в другой части дома, но и купить новый лифт. Дом трех уровней (5, 6 и 9 этажей), в днем два входа. Мое жилье в пятиэтажном здании. Я пыталась все выяснить сама. Купила квартиру на 1 этаже из 5, там лифта нет.

Laiptinė po lietaus © DELFI skaitytoja

В документе, выданном Центром регистра сказано, что я живу на 1 этаже из 9. Ни Центр регистра, ни Вильнюсская мэрия за 6 месяцев не смогли мне ответить, на основании какого документа дом на ул. Буйвидишкю, 14, "является прямоугольной бандурой". Переписка (точнее – "отписка") у меня есть. Возможно, таким образом с жителей 1-2 этажей облагают налогами за услуги, которых они не получают. И таких домов в Вильнюсе немало...

Laiptinė po lietaus © DELFI skaitytoja

Но особенно возмутила ложь администратора по другому вопросу. Недавно на доске объявлений появилась реклама с обещаниями. Компания из Viršuliškių būstаs стала Mano būstаs, но работники, я думаю, остались прежними.

© DELFI skaitytoja

За окном 21 век и три десятилетия свободы, а у нас повсюду надписи советского времени, никак от них не избавятся. А вот так выглядит коридор, который и без того много лет не ремонтировали, а вот тут картина после дождя 17 июля. Сколько еще в столице таких Богом забытых уголков с "услугами высшего качества"?

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Комментирует пресс-секретарь City Service Паулюс Угянскис.

Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Литвы четко гласят - лифт это общая собственность всех владельцев квартир в доме, неважно, на каком этаже они живут.

Гражданский кодекс гласит, что владельцы квартир или других помещений обязаны в равной мере отвечать и присматривать за всеми общими помещениями и объектами. Кроме того, владельцы пропорционально должны оплачивать расходы на содержание дома, платить налоги, сборы и другие взносы, а также откладывать деньги в фонд обновления дома. Поэтому по действующим законам плата за эксплуатацию и ремонт лифта распределяется между всеми жителями. Правда, для жителей 1 и 2 этажа делают исключение, если они попадают в свое жилье, не пользуясь лифтом, то за используемую лифтом электроэнергию им платить не надо.

Что касается эстетического вида дома, надо отметить, что администратор постоянно предлагает провести косметические ремонты, но сталкивается с равнодушием жителей. Жителям этого многоквартирного дома предлагали отремонтировать подъезды, провели опрос, но жителей это не заинтересовало. Мы недавно дважды проводили опрос по вопросу устранения мусоропровода, но жители не согласились с этим предложением.

Хочу отметить, что все работы (за исключением обязательных) администратор имеет право проводить только с одобрения жителей. Поскольку жители являются совладельцами жилья, мы призываем их проявить свое право владельцев и заботиться о жилье.