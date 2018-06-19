В городке Салдус (Латвия) живут 11 000 человек. Районный центр под тем же названием находится в 30 км от границы с Литвой и в 40 км от Мажейкяй.

"На машине ехать до Мажейкяй около получаса. До Риги - 1,5 часа", – сказала DELFI Йоланта Плаука.

33-летняя мать двоих детей рассказала, что жители ее района уже давно ездят за покупками в Мажейкяй и Ретавас. По ее словам, в советское время, по словам ее мамы, латыши ездили туда за колбасой.

"Кроме того, многие ездили на рынок в Ретавас за деталями для автомобилей, велосипедов и т.д. И в наше время ситуация похожая. Почему? Может, из-за большого выбора и более низких цен", – предположила Плаука.

Сама она ездит в Мажейкяй 1-2 раза в месяц. За одну поездку тратит около 50 евро. Но все зависит от потребностей, иногда тратит всего несколько евро, а иногда больше 50.

"Обычно я езжу в Мажейкяй за продуктами, товарами первой необходимости, за обувью и одеждой. К примеру, в последний раз я купила 4 пары обуви. У нас в городке проблема найти хорошие ботинки. В Мажейкяй есть база, где продукты намного дешевле, чем в Латвии.

Например, рис, греча, конфеты. Кроме того, каждый год мы с друзьями ездим в Мажейкяй за подарками детям на Рождество – на игрушки бывают большие скидки", – рассказала собеседница.

Она признала, что наверное только алкоголь в Литве дороже, но поскольку она редко его покупает, точно сказать не может.

"Но наверное главная причина, по которой латыши едут в Мажейкяй – это Lidl. Пока у нас нет магазинов этой сети. Первые, возможно, осенью появятся в Риге, но ехать туда дольше, чем в Мажейкяй.

Когда в Мажейкяй открылся Lidl латыши по выходным съезжались туда. И сейчас в выходные каждый третий автомобиль на стоянке - с латвийскими номерами", – сказала Плаука.

Она назвала несколько причин, по которым латыши едут за покупками в Литву:

"Думаю, во-первых, из-за большого выбора в Мажейкяй. Во-вторых, из-за более низких цен. В-третьих, мы люди – нам свойственно думать, что у соседа трава зеленее. Когда я разочаровываюсь в местных магазинах, сажусь в машину и еду в Литву. Иногда даже возвращаюсь домой из Мажейкяй с пустыми руками".

"Работники магазинов в Мажейкяй говорят по-английски или по-русски, но, думаю, вскоре они будут говорить по-латышски. Ведь наши языки родственные, а основные слова легко запомнить, они звучат похоже", – рассказала собеседница, заметив, что проблем в общении не испытывает.

В фейсбуке можно найти много подобных историй, что свидетельствует, что Плаука - не исключение. В апреле Вадимс Кисловс поделился фото с полной корзиной товаров и указал, что за все в Литве заплатит 40 евро и спрашивал, когда в Латвии цены будут такими.

Другая женщина рассказала, что за 97 евро купила в Мажейкяй столько товаров, что в Латвии они обошлись бы в 250 евро.

Едут латыши в Латвии не только по одному. В интернете есть предложения поездки за покупками из Риги в Шяуляй. Стоимость поездки – 12 евро.

Представитель Lild Lietuva Валдас Лопета признал, что в северной части Литвы их магазины часто посещают покупатели из Латвии:

"У нас нет статистики, из каких стран приезжают наши покупатели, но есть тенденция - наши магазины на севере пользуются популярностью у покупателей из Латвии. Это ощущается не только в Мажейкяй, но и в Шяуляй, в Клайпеде и других городах".

Эту информацию подтвердила и представитель Maxima Эрнеста Дапкене:

"Широкий ассортимент и невысокие цены ценят не только наши жители, но и жители соседних стран. Например, латыши полюбили магазины в Мажейкяй.

Латышей привлекает широкий выбор и небольшие цены, все это они находят в наших магазинах. Больше всего покупателей из Латвии в Мажейкяй съезжается в выходные. В выходные люди приезжают за продуктами на неделю. Обычно они покупают продукты и товары с большим сроком годности, например, мука, сахар, растительное масло и т.д."

В Латвии, как и в Литве, НДС 21%. Правда, местные ягоды, фрукты и овощи облагаются 5% НДС.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя зарплата "на руки" в Литве была 700 евро, а в Латвии – 713 евро, пенсия по старости – соответственно 307 и 323 евро.