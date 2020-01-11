"Я хочу попросить всех, кто купил елки в горшках и собираетесь их выбросить - принесите их к дому номер 16 на ул. Швитурё, мы попытаемся их сохранить", - обратилась к жителям Вите Купрялене.

Она сказала, что звонило немало людей, но они в основном предлагали срубленные елки.

"Пока я получила только одну елку в горшке, но после православных праздников обещали принести больше. Сначала мы думали, что посадить елки можно будет только весной, но консультанты сказали, что теперешние условия подходят. Мой муж посадил одну спасенную елку во дворе многоквартирного дома", - сказала женщина.

Правда, реакция была неоднозначной. Некоторые звонили и говорили, что нельзя сажать елки во дворах многоквартирных домов без разрешения муниципалитета.

"Конечно, можно елки посадить в лесу, но у меня другая идея, я хочу, чтобы в следующем году жители могли украсить эти елки на праздники. Если надо будет, заплачу штраф, но от своей идеи не откажусь", - сказала Купрялене.

Представитель Клайпедского муниципалитета Раса Евайтене подтвердила, что посадку деревьев во дворе многоквартирного дома надо согласовать с муниципалитетом.

"Надо выяснить схему, чтобы дерево не посадили слишком близко к дому или там, где дерево придется срубить компаниям, присматривающим за сетями", - сказала она.

По ее словам, эта процедура бесплатная. Просто надо зайти в отдел архитектуры муниципалитета.