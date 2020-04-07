Администратор Клайпедского отделения Nuaras Гинтаре Люткувене сказала, что с трудом поверила словам женщины.

"Мы не могли поверить, но ведь на самом деле всякое бывает. Мы связались с женщиной, которая видела змею, приехали к ней и забрали рептилию. Как она там оказалась, сложно сказать, но такое случается. Бывают и питоны и ужи убегают из террариумов и через вентиляции, санузлы пробираются к соседям", – сказала Люткувене.

Она подозревает, что и в данном случае змея попала к женщине от соседей, поскольку история произошла в многоквартирном доме. Люткувене заметила, что пожилая женщина была обеспокоена, поскольку ее родственники ей не поверили.

"Сейчас змея у нас, мы подготовили для нее место. Надеемся, что найдется хозяин, поскольку для содержания таких рептилий нужно иметь разрешение. Это не такое животное, которое можно держать как щенка, котенка или морскую свинку – нужно обеспечить спецпотребности животного", – подчеркнула Люткувене.

Gyvatė namuose © Asmeninis albumas

Змея, которую пожилая женщина нашла у себя дома, неопасная - это поперечнополосатая королевская змея, которая водится в Центральной и Южной Америке.

Три года назад работники этой службы привезли обнаруженного из Ниды большого геррозавра – крупную ящерицу, которую передали в зоопарк.