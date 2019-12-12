Регина Часене рассказала в Facebook, что ее 95-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу не разговаривает, не ходит, сама не может есть, поэтому рядом с ней всегда находилась дочка.

"Она ездила к 8 и находилась там до 20 ч., потом бабушка засыпала. Все это время мама находилась рядом с ней, кормила, поила, меняла подгузники, следила за катетером и т.д. Да, все это должна делать помощница медсестры, но вы ведь знаете, сколько больных приходится на одного помощника и медсестру? Если не ошибаюсь, и если меня не обманули - 14", – сказала женщина.

По ее словам, нагрузки у медсестер в больницах неадекватные, поэтому ее матери все пришлось делать самой, чтобы бабушка была сыта и не появились пролежни. "Хорошо, у нее есть такая возможность. А если близкие должны работать и не могут постоянно находится рядом, то такие пациенты остаются голодные, без присмотра…" – рассказала Регина.

По словам Часене, ее бабушке назначили две капельницы в день. Утреннюю медсестра поставила, а вечернюю так и не привезли.

"Моя мама не может уехать, пока не опустеет капельница, поэтому она стала выяснять, когда же ее поставят. Медсестра сказала - все, уже ставили? Когда? Утром, отвечает медсестра. Не может быть, ведь две подряд не могут ставить, да и не было второй. Пошла медсестра в процедурный кабинет, там отмечено, что капельницу ставили в 16 ч. Точно? В то время моя мама сидела у кровати, ни капельницы, ни медсестры не было", – удивлялась Регина.

По ее словам, капельницу поставили только после требований и только бабушке, другим пациентам не ставили. "Другой пациентке было назначено такое же лечение, но ей не поставили. Никто рядом не сидит, чего там распыляться? Ужасно", – сказала Часене.

По словам женщины, вторая пациентка той же палаты, попавшая туда после инсульта, в пятницу была в неплохом состоянии, но после выходных, без еды ее здоровье ухудшилось.

"Работник больницы приносила еду в палату, ставила, а потом приходила и еще шутила – "так ничего есть не хочешь?" – и уносила тарелку. Это говорили лежачей и не разговаривающей женщине. Страшно. После выходных ее состояние ухудшилось, домой ее уже не выпишут, сказали, что позвонят близким, когда настанет конец. Близкие – пьянствующие муж и сын. Наверное, поэтому решили, что за этой старушкой уже не надо смотреть.

Еда в больнице? В воскресенье на ужин – омлет. Все было бы хорошо, омлет отличный, только он совершенно холодный. Я не приукрашиваю. Не теплый, а именно холодный, как лед. Мама сказала, что как будто его утром приготовили и весь день продержали на подоконнике. Как это можно давать больному?" – рассказала Регина.

Кроме того, по закону, сказала Регина, лежачих больных домой за счет государства должны привезти на скорой помощи. Когда пришло время ехать домой, близких информировали, что больница заключила договор с частной компанией, услуги которой должны оплатить пациенты.

"Мама связалась с работницей Минздрава, которая заверила, что такую услугу предоставляют бесплатно, больница должна утвердить перевозку. Но больница этого не делает, поскольку заключила договор с частной компанией. На словах говорят, что подтверждать не будут и все. Мама сама вызвала скорую и заплатила за перевозку", – рассказала Часене.

"Одним словом, это была кошмарная неделя. Первые дни напоминали комедию, но потом вылились в трагедию. Пишу об этом в надежде, что вы прочитаете и поймете, что в этой больнице рядом с больным должен находиться близкий. (…) Если вы хотите, чтобы ваш заболевший родственник вернулся домой – будьте рядом и не оставляйте его. В противном случае велика вероятность того, что назад вы его не привезете".

Представитель больницы Юрате Кузмицкайте в ответе порталу Kas vyksta Kaune порадовалась, что состояние 95-летней пациентки их больницы стабилизировалось. Успешное лечение, по ее словам, обусловило, что лечение пациентки можно было продолжить амбулаторно, а это – главное достижение врачей и медсестер больницы.

"Дочь опекуна лица, нуждающегося в спецуходе, рассказала историю, которая вызывает целый ряд вопросов. Мы сожалеем, что опекун женщины информировала заведующего отделением о том, что вызывало ее беспокойство только накануне выписки из больницы. Им предлагали изложить все замечания, предложения, пожелания письменно, чтобы заведующие отделением могли ознакомиться с ними и исправить недостатки. Опекуны пациентки такой возможностью не воспользовались", – сказала Кузмицкайте.

Она подчеркнула, что капельницы и другие процедуры пациентам назначает врач, а такой документ с назначенными процедурами и лечением как и история болезни находится под защитой закона о персональных данных.

"Если поступают жалобы или замечания, мы их рассматриваем. В больнице есть отдел внутреннего аудита, другие ответственные работники, которые обеспечивают пациенту качественные услуги. В данном случае, капельницу пациенту поставили, что было подтверждено подписью медсестры", – прокомментировала она вопрос "пропавшей" капельницы.

"Высказанные дочерью опекуна версии (А если близкие должны работать и не могут постоянно находится рядом, то такие пациенты остаются голодные, без присмотра и т.д.) мы не беремся оценивать, поскольку это субъективное мнение. Мы не можем оценить и рассказ о том, будто другая пациентка все выходные была голодной. Такое в больнице – ни в нашей, ни хочется верить в другой невозможно", – сказала Кузмицкайте.

Она признала, что нагрузка у медсестрер большая, однако в отделении, где лежала 95-летняя женщина, на одну медсестру приходится 8-9 пациентов. Нагрузка увеличивается из-за того, что в отделении находится большое количество тяжелых больных, которые не могут сами о себе позаботиться.

Если пациент не может есть сам, его кормит персонал. А еда, которую дают пациентам больницы, отвечает всем установленным нормам и требованиям Минздрава.

"Единственная проблема – способ подачи еды. Пока в больнице нет системы, поддерживающей температурный режим, который гарантирует раздачу горячей еды. Супы и каши бывают горячими, а, например, омлет, который раздают порциями, остывает, особенно если пациент не может есть сам или задержался на процедурах, то тогда блюдо остывает. В таком случае пациент или его близкие могут обратиться к персоналу и еду им разогреют", – сказала Кузмицкайте.

Что касается перевозки, то тут Кузмицкайте указала, что больница решает, какие пациенты нуждаются в бесплатной перевозке, а какие нет, это установлено правилами Минздарва Nr. V-1131.

В Республиканской каунасской больнице бесплатно перевозят пациентов, которые нуждаются в постоянной кислородной терапии.