За нелегальную охоту в городе и нанесенный природе ущерб грозят тысячные штрафы, конфискация оружия и лишение права на охоту на 5 лет.

Жители Каунас, которые живут на склонах Линксмадвариса, в течение некоторого времени находят неприятные сюрпризы. Фотографиями одного из них 19 января в группе "Наш Каунас – общественная организация" поделилась Лина.

"Вчера вечером, когда я уже лежала в постели, я услышала выстрел. Стало неуютно, я подумала, может, все же не оружейный. Сегодня утром я пошла гулять с собакой вдоль старой взлетно-посадочной полосы и вот что нашла. У нас, на склонах Линксмадвариса, живет стадо косуль. Мы часто их видим. Когда-то раньше мы находили петли, поставленные браконьерами. Каждую зиму я ходила по снегу и собирала эти капканы. Доводилось и хоронить погибших косуль", – комментировала жуткую находку Лина.

На этот раз, она нашла шкуру животного и обратилась к инспектором по охране природы.

Пресс-секретарь Департамента охраны природы Ева Крикштопайтите сказала DELFI, что 20 января была получена информация о том, что в Каунасе на аэродроме С.Дарюса и С.Гиренаса обнаружили шкуру косули.

"Провели осмотр места происшествия. На обнаруженном фрагменте шкуры следов выстрела не обнаружено. Поэтому подозревают, что кто-то избавился от улик после нелегальной охоты или ДТП с участием животного Надо обратить внимание, что на этой территории охота запрещена, это городская зона, здесь нельзя охотиться", – подчеркнула специалист.

За нелегальную охоту на косулю грозит штраф в размере 800-1800 евро, конфискация оружия и лишение права на охоту на 1-5 лет. Кроме того придется возместить нанесенный природе ущерб в размере 1450 евро.

Крикштопайтите напоминает, что если водитель сбил животное, он не может забрать его останки, за такие действия грозит штраф в размере 30-90 евро.