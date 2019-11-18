"Жительница Каунаса Кручинскене, пережившая драму в связи с тем, что у нее забрали детей, решила принять участие в парламентских выборах 2020 года вместе с Партией центра", – сказано в пресс-релизе партии.
19 ноября партия проведет пресс-конференцию, на которой примет участие Кручинскене и расскажет о своих мотивах.
Имя Кручинскене появилось в СМИ в прошлом году осенью, когда разразился скандал, связанный с подозрением в избиении детей и из семьи Кручинскасов забрали двоих детей. Позже суд оправдал женщину, однако первое постановление суда обжаловала как прокуратура, так и адвокат Кручинскене.
Скандал разразился после того, как прохожий снял на видео, как мать шлепала малолетнего ребенка, а потом ударила его по рукам. Кручинскене сказала, что ее сын бежал на дорогу, а она хотела остановить его.
Партия центра в конце октября поменяла название на "Благополучная Литва". Путейкис сказал, что это сделано для созвучия с лозунгом Науседы.
Жительница Каунаса Кручинскене намерена участвовать в парламентских выборах (16)
Жительница Каунаса Эгле Кручинскене , у которой в...
"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (63)
30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...
Исполнитель встретил президента Литвы в лифте в одном халате: я слышал, как люди удивлялись (54)
Станиславас Ставицкис-Стано в социальной сети...
Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (31)
Если бы управление государственными компаниями в Литве...
TOP новостей
Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (97)
Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...
Долгосрочный прогноз: каким будет декабрь в Литве
В этом году, по словам синоптиков, ноябрь своей теплой...
Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (31)
Если бы управление государственными компаниями в Литве...
"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (63)
30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...
В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (99)
Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...