Жительница Каунаса Эгле Кручинскене, у которой в прошлом году службы по правам ребенка на месяц забрали двоих детей, решила принять участие в парламентских выборах 2020 года. Она станет кандидатом Партии центра Наглиса Путейкиса".
Eglė Kručinskienė teisme
© DELFI / Rafael Achmedov

"Жительница Каунаса Кручинскене, пережившая драму в связи с тем, что у нее забрали детей, решила принять участие в парламентских выборах 2020 года вместе с Партией центра", – сказано в пресс-релизе партии.

19 ноября партия проведет пресс-конференцию, на которой примет участие Кручинскене и расскажет о своих мотивах.

Имя Кручинскене появилось в СМИ в прошлом году осенью, когда разразился скандал, связанный с подозрением в избиении детей и из семьи Кручинскасов забрали двоих детей. Позже суд оправдал женщину, однако первое постановление суда обжаловала как прокуратура, так и адвокат Кручинскене.

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Скандал разразился после того, как прохожий снял на видео, как мать шлепала малолетнего ребенка, а потом ударила его по рукам. Кручинскене сказала, что ее сын бежал на дорогу, а она хотела остановить его.

Партия центра в конце октября поменяла название на "Благополучная Литва". Путейкис сказал, что это сделано для созвучия с лозунгом Науседы.

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