Министр подтвердил, что этот пансионат построят на уже приобретенном участке земли, другие варианты рассматривать не будут, строительство начнется.
В Жежмаряй планируют построить новое здание и перевести в него 10 жителей из дома социальной опеки в Стревининкай. Недееспособных людей планируют разместить в новом здании на ул. Лауко. Местные жители восстали против такого соседства.
Жители говорят, что это неподходящее место жительства для таких людей. Якобы участок слишком маленький, а еще там планируют стоянку для машин, нет тротуаров. Кроме того, местные жители озабочены своей безопасностью.
Кукурайтис заверил, что ситуация в Жежмаряй не является из ряда вон выходящей.
"В первую очередь надо услышать друг друга. Это нормальный, болезненный процесс, но он натуральный. В Литве уже есть 28 таких домов, созданных за последние 4 года. Около 200 недееспособных людей уже живут в таких домах. Во многих районах процесс был похожим. И там люди были против. На этот раз мы имеем дело с национальным явлением, но аргументы, страхи и вопросы те же. Пытаются убедить, что умственно отсталым людям лучше находиться там, где они сейчас находятся. Но как с перспективы прав человека, так и с перспективы конвенции недееспособных людей, если говорить о тех 200, которые уже сейчас живут среди нас, все говорит о том, что они должны жить среди нас" - сказал Кукурайтис.
На встречу с министром пришло немало жителей городка. Община представила 24 вопроса.
Первый - якобы планы строительства скрывались. Но этот вопрос власти отклонили.
"Об этом и говорить нечего. Мы сейчас на такой стадии, что должны ознакомить общество. Мы этим и занимаемся", - сказал глава дома социальной опеки в Стревининкай Кястутис Якялис.
Жители города интересовались, почему на встречу не пришли и сами недееспособные люди.
"Мы думали о том, привезти ли кого-то из них. Хорошо, что не привезли, поскольку то, что мы слышали на прежних встречах их травмировало бы. Даже работники не скрывали, что были шокированы", - не скрывал Якялис.
За жителями нового дома присматривал бы как минимум один человек. Не исключено, что таких людей будет больше, если в этом будет необходимость.
Утверждают, что кто-то грозился поджечь дома жежмаряйцев, однако Якялис сказал, что ничего об этом не знает.
"Если об этом сообщат в полицию, полиция все выяснит", - сказал он. Юрист, представляющая интересы общины, спросила, будет ли обсуждаться альтернативное предложение.
"Это было бы поражением нашей общины (…). Мы говорим о равноценных людях. Мы должны осторожно выбирать слова, поскольку все мы равноценны и равноправны", - сказал Кукурайтис.
"А вы видели участок, о котором идет речь, где планируется строительство?", - вопрошал один из жителей. Министр признал, что не был там. Жители не раз интересовались, нельзя ли перенести строительство на другой участок.
"Участок уже куплен", - сказал министр.
"Мы можем откупиться и даже заплатить больше", - ответили жители.
"Принцип такой: что подходит вам, не подходит недееспособным людям. Если у вас есть подходящий участок, построим дом инвалидов там", - сказал министр.
Жителей интересовало и то, как будут отбирать будущих жителей дома опеки.
"А как мне узнать, кто там будет жить? А может они начнут ласкать детей? Откуда мне знать?", - вопрошал мужчина.
Специалисты ответили, что общаются со всеми потенциальными жильцами и выясняют, что больше всего нужно недееспособным людям.
Утверждают, что жители 28-ми построенных в Литве таких домов довольны, и никаких проблем не возникло. Жители таких домов до настоящего времени не совершили никаких преступлений, их не брали под арест.
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