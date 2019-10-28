Читатель портала DELFI Марюс обратился в редакцию, рассказав, что на этой улице после ремонта были сужены полосы, а из-за парковки вдоль дороги постоянно приходится выезжать на встречную полосу. Марюс сказал, что особенно сложно автомобилям разъехаться в часы пик, причина – опять-таки оставленные на парковке автомобили.
"Если ехать с виадука на аллее Лайсвес, справа около многоквартирного дома, находится парковка, сейчас места для парковки оборудовали и слева. Если одновременно проезжают два автомобиля, а места на обеих парковках заняты, разъехаться очень сложно. Практически всегда приходится выезжать на встречную полосу", – сказал читатель.
Он сказал, что после ремонта на этой улице царит хаос, некоторые водители теряются и едут по велодорожке.
Представитель муниципальной компании Susisiekimo paslaugos Антон Никитин сказал, что ширина полос на этой улице соответствует ее категории.
"На спокойной улице категории Д, ширина одной полосы составляет 2,75 м, ширина автомобиля – 2 м, вся площадь проезжей части – 5,5 м. Рядом оборудована стоянка. Есть велодорожка, защитная полоса, оставлено достаточно места для движения автомобилей на небольшой скорости - до 30 км/ч", – сказал Никитин.
Никитин сказал, что сначала такой порядок может показаться водителям необычным, поскольку прежде улица была широкой, там вдоль дорог оставляли автомобили, ездили на высокой скорости. Сейчас все меняется, улица будет более безопасной.
"На этом участке есть 3 детсада и 2 школы – поэтому велодорожку решили устроить с их стороны. Альтернативы обсуждали с жителями, с велосипедистами, было решено идти таким путем", – сказал он.
Правда, Никитин признал, что улицы такой ширины пока в столице встречаются редко, но они популярны во многих странах Евросоюза.
В Литве снова сбежал кенгуру, хозяин обещает вознаграждение
В интернете распространяется обращение к жителям -...
Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться
Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...
В студии DELFI - российский писатель, сценарист, сатирик Виктор Шендерович
В понедельник гостем студии DELFI стал известный...
Невиданный скандал в Правенишкес: заключенные ограбили магазин (8)
В Правенишкес произошел невиданный скандал: в субботу...
TOP новостей
Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (38)
Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...
В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая (56)
В Алитус приехал президент Литвы Гитанас Науседа ,...
"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения #шестой урок: музыкальный тест (19)
Не секрет, что сегодня ученики, равно как и их родители,...
Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться
Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...
Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (27)
Слова председателя парламентского комитета по...