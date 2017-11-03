В редакцию портала DELFI обратился житель Verkių būstas, который не понимает, почему сам должен платить за сломавшийся счетчик и каждые 4 года менять батарейку в нем, а это стоит немало.

"Однажды я шел на работу и встретил в подъезде двух мужчин. Они сказали, что проверяют счетчики. Мы вернулись к моей квартире, я их впустил. Оказалось, что мой счетчик вышел из строя. Мужчины сказали, что, скорее всего, села батарея, надо менять. Они обратили внимание на информацию, что в последний раз батарею меняли в 2012 году.

На вопрос, что делать, они предложили два варианта. Первый - за 20 евро они могут снять счетчик, тогда я сам отвезу его в компанию Axis Industries, где заменят батарею. Они сказали, что замена будет стоит около 40 евро. Потом я должен буду звонить им, чтобы они установили мне счетчик.

Второй вариант – замена счетчика, а это стоит около 150 евро. Значит мне выбирать - один вариант будет стоить 60 евро, хотя неясно, будет ли после этого счетчик работать, а второй - 150 евро за новый счетчик", – рассказал он.

Мужчина заметил, что каждый месяц платит 2,09 евро за присмотр системы отопления и горячей воды, а замена счетчиков в эту сумму не входит.

"Специально устанавливают батарейки на 4 года, а потом трясут деньги с простых людей. И при этом, если выяснится, что дело не в батарейке, то, заплатив 60 евро, заплачу еще 150 евро за замену счетчика", – возмущался вильнюсец, заметив, что если он не приведет счетчик в порядок, ему грозят штрафы и увеличение платы (он не может декларировать показания счетчика, значит ему будут считать плату за отопление от площади квартиры).

DELFI обратился в компанию Vilniaus šilumos tinklai. Пресс-секретарь компании Эдита Сирутене пояснила, что в указанном доме установлены индивидуальные счетчики, за которые отвечают сами жители.

"Мы проверили, дом по этому адресу - наш клиент, но у нас с ним отношения как с жилтовариществом, значит, за всех жителей рассчитывается жилтоварищество, а с отдельными лицами, т.е. жителями, мы не имеем никаких контактов", – сказала она.

Она пояснила, что каждый месяц компания получает от жилтоварищества данные основного счетчика.

"Счетчики в квартирах - собственность жителей, а не компании, у нас нет права что-либо делать с ним. Жилтоварищество собирает показания счетчиков и считает, кому и сколько платить, наша ответственность – до центрального счетчика", – пояснила она.

Представитель Verkių būstаs Видмантас Грикинис сказал: "В новых домах, построенных после 2000 года, обычно устанавливают индивидуальные счетчики, которые работают, когда включают отопление. До 2010 года эти счетчики устанавливали в квартирах, а сейчас для удобства - в подъезде".

Он подтвердил, что эти счетчики проверяют каждые 4 года. Если счетчик не работает, его снимают, это стоит 20 евро.

"Тогда, если есть подозрение, что села батарейка, его везут в компанию Axis Industries, где ее меняют. В упомянутом вами доме счетчики были установлены в 2000 года, поэтому не представляю, чего хотят люди. Я им говорил – лучше всего устанавливать новый счетчик, а он стоит около 150 евро", – сказал Грикинис.