Жители восстали против нового проекта в центре столицы: строительство незаконное

Иск основывается на выводах Государственной инспекции по планированию территорий и строительству, составленных после проверки законности выданных документов. Проверка документов показала, что разрешение на строительство выдано без необходимых по закону утверждений и разрешений. Об этом сказано в пресс-релизе жилтоварищества.

Компания, которая строит объект, не получила разрешение Национальной земельной службы в связи с находящимся рядом участком земли. Также инспекция установила, что организаторы строительства не согласовали проект с владельцами соседних частных участков. Согласие владельцев соседних участков необходимо в тех случаях, когда объект строят на более близком, чем нормативное, расстоянии от участка.

"Мы понимаем, насколько важен для столицы и всего государства приход международных брендов, поддерживаем инициативы по привидению в порядок запущенных мест в центре города. Однако благородные цели не могут быть основанием для попрания законов Литвы и интересов ее граждан. Поэтому мы будем защищать наши права в суде, чтобы строители выполняли законы", – сказал член правления жилтоварищества Артурас Саладжюс.

По его словам, нарушения в ходе осуществления проекта Live Square были замечены уже в прошлом году. О том, каких документов не хватает, какие возникают вопросы, постоянно информировали строительную компанию Eika, однако ее работники только имитировали сотрудничество.

В начале года на стенах соседних домов стали появляться трещины. Жилтоварищество вызвало представителей Вильнюсской мэрии, экспертов Государственной инспекции по планированию территорий и строительству. Специалисты провели экспертизу здания, однако компания Eika отказалась предоставить эксперту необходимые документы. В связи с нанесенным имуществу жителей ущербом в суд будет подан отдельный иск, сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.

"Всю информацию о незаконном строительстве в центре Вильнюса полгода назад представили администрации Вильнюсской мэрии, Государственной инспекции по планированию территорий и строительству, Министерству охраны окружающей среды, но ни одно из ведомств ничего не предприняло в связи с этими нарушениями. Иными словами, ответственные учреждения власти закрыли глаза и уши, а компания, которая ведет строительство без необходимых документов, ускорила темпы работы", – указал Саладжюс.