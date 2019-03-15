Осенью и зимой проехать по этой дороге невозможно, а летом пыли там столько, что жители не могут открыть окна.
Жители говорят, что обращались в Вильнюсскую мэрию, но никакой реакции не последовало – якобы средств нет. Жительница ул. Варнес Агне Б. сказала DELFI, что дорога в таком состоянии находится уже несколько лет.
"Летом на дороге пыльно, дети из-за этого постоянно болеют заболеваниями верхних дыхательных путей. Осенью и зимой дорога становится непроходной. Водители постоянно съезжают на обочину и на траву", – сказала собеседница.
Женщина рассказала, что часть улицы заасфальтировали по инициативе самих жителей. Проект жители заказали на свой счет, жители оплатили и исследование уровня загрязнения окружающей среды. Однако асфальт уложен лишь на части улицы.
"И поэтому, например, по ней не ездит общественный транспорт. Значит, дети сами не могут добраться до школы", – сказала женщина.
Кроме того, многие водители ездят по этой улице во время заторов, чтобы объехать их и добраться до Западной объездной дороги.
Жители этой улицы решили подготовить проект за свой счет, он будет стоит 10 000 евро. Но, по словам Агне Б., они не знаю, будут ли у мэрии средства на асфальтирование дороги.
Представитель Вильнюсской мэрии Арунас Висоцкас сказал, что мэрия найдет деньги на асфальт.
"Сейчас жители готовят проект на асфальтирование 600 м дороги от перекрестка с ул. Зуюнай до ул. Пакарвю. Как только его сделают, будет получено разрешение, приведут в порядок и оставшуюся часть ул. Варнес", – сказал собеседник.
По его словам, асфальт уложат еще в этом году. Оборудуют и освещение на улице, сделают тротуары.
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