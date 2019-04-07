По словам родителей из Растиненай и Реше, с которыми говорили журналисты, в районе есть всего несколько литовских групп, родители стоят в очереди по несколько лет, поэтому жители часто решают регистрировать место жительства в Вильнюсе, чтобы попасть в столичные детские сады.
Жители утверждают, что мэрия района игнорирует заявления об открытии литовского детского сада. Председатель общины Реше Артурас Желнис сказал, что в районе отсутствует система централизованного принятия документов, а в самих детских садах заявления на литовском языке вообще отказываются принимать. Утверждают, что в Реше литовские группы посещали бы 600 детей, а в Растиненай – около 100.
На 1 этаже студенческого общежития действует Буйвидишкская начальная школа, которая жалуется на то, что классы переполнены, а рядом работают польские школы, в которых условия намного лучше.
Представители отдела образования районной мэрии говорят, что жители просят оборудовать модульные детские сады, которые могут не соответствовать нормам гигиены, а условия Буйвидишкской школы обещают улучшить.
Оппозиция убеждена, что такая ситуация, при которой литовцы регистрируются в Вильнюсе, на руку мэрии, которую поддерживает Избирательная акция поляков Литвы, поскольку это обеспечивает ей переизбрание.
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