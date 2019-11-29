Строительство идет на участке по адресу ул. Пилимо, 12.

В редакцию DELFI обратился председатель жилтоварищества Виталиюс. Он сказал, что формально сейчас один участок поделили на две части - одна принадлежит государству (Национальной земельной службе) и сдана в аренду жилтовариществу, а другая, где ведется строительство - компании KŪB Diamona Baltic Development Pylimo.

Проблемы, по словам Виталиюса, начались в ноябре 2018 года, когда было получено разрешение на строительство на частном участке, его получил не хозяин участка, а компания ЗАО Naftos standartas.

"Мэрия не могла выдать разрешение, поскольку его должны выдавать владельцу участка или лицам, арендующим участок. В данном случае владелец KŪB Diamona Baltic Development Pylimo, а разрешение выдано компании, которая никак с участком не связана", – сказала адвокат жилтоварищества Дануте Пузираускене.

По словам Виталиюса, не менее важно, что мэрия выдала разрешение на строительство, не информировав об этом жителей, поскольку разрешение было выдано на строительство трех одноквартирных домов, а на деле, по словам Виталиюса, строят многоквартирный дом (в этом случае нужны разрешения жителей).

"Они взяли, на бумаге разделили многоквартирный дом на 3 одноквартирных, чтобы не нужно было получать разрешение", – сказал он, прибавив, что у постройки общие конструкции, крыша, гаражи и даже цокольный этаж.

Виталиюс подчеркнул, что раньше на участке стояла постройка площадью 31 кв. м, а сейчас появится здание 400 кв. м.

НЗС дала муниципалитету разрешение на строительство здания на расстоянии ближе 3 м до границы с соседним участком, но указала, что при этом не должны быть нарушены интересы третьих лиц.

"Это значит, речь идет о нас. Интересно, почему у нас не спросили. С нами ничего не согласовывали", – сказал Виталиюс.

Адвокат Пузираускене заметила, что НЗС должна была сообщить жителям о планах построить дом, если этого не было, муниципалитет не мог выдавать разрешение на строительство.

По словам Виталиюса, у этого участка сегодня нет отдельного подъезда, он со всех сторон окружен другими участками, а компания не получила разрешение пользоваться территорией жилтоварищества, пересекать ее.

"Мы не против строительства, мы хотим, чтобы его с нами согласовали", – заметил председатель.

Он сказал, что новостройка ухудшит условия жизни, из-за нее сократится количество мест на парковке.

Жители подали в суд на Вильнюсское самоуправление и требуют отменить разрешение на строительство.

DELFI связался с муниципалитетом. В ответах сказано, что администрация Вильнюсской мэрии считает, что разрешение было выдано на законных основаниях.

"Во время согласования вопроса владельцем части вышеупомянутого участка была компания Naftos standartas, которая и обратилась за разрешением на строительство.

Надо отметить, что по закону строительные работы по тому же документу могут выполнять даже в случае смены строителя (заказчика), в данном случае владельцем стала KŪB „Diamona Baltic Development Pylimo, поэтому нет оснований утверждать, что разрешение выдано не тому субъекту", – сказала представитель муниципалитета Неринга Колкайте.

Она прибавила, что разрешение было выдано на основе представленных документов, в их числе было и разрешение НЗС.

"Надо отметить, что Государственная инспекция по строительству и планированию территорий подтвердила, что никаких нарушений при выдаче разрешения не было", – сказала она.

Адвокат конторы Judickienė ir partneriai JUREX Артурас Вайшвила, представляющий интересы компаний Naftos standartas и KŪB Diamona Baltic Development Pylimo, представил DELFI свою версию и факты.

Он сказал, что в 1940 г. на месте строительства были два здания – жилой дом и хозпостройка, а строительство, цель которого перестроить здание, считается реконструкцией, поэтому и требования тут иные.

"Кроме того, по закону были получены разрешения совладельца земли - государства, которое представляет НЗС", – сказал адвокат.

Он заметил, что ни жители, ни жилтоварищество совладельцами земли не являются, поэтому их разрешение не требовалось. Сам проект согласован с Департаментом культурного наследия.

Вайшвила также заметил, что на деле строят три отдельных дома, у которых нет общих стен, у каждого есть свои несущие колонны и фундамент, крыша не одна, кроме того во все дома ведут разные входы, у них разные подъезды, нет общих помещений и т.д.