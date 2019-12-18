С такой ситуацией столкнулись жители домов, находящихся рядом с проспектом Лайсвес. Здесь не только несколько въездов во дворы – нередко отсюда жители пытаются повернуть налево, к ТЦ Madа.

С порталом DELFI связался один из жителей этих домов Андрей, который заметил, что новые знаки заметили не все жители. Часть людей ездит по-старому.

"Новые знаки я заметил, когда вернулся домой", – сказал собеседник.

По его словам, больше всего удивляет, что муниципалитет не запретил поворачивать налево к ТЦ, а вместо этого доставил немало неудобств жителям домов.

"Я всегда выезжал из дома на проспект Лайсвес. Сейчас я не могу этого делать – должен поворачивать в другую сторону, искать, где развернуться, терять время. Все говорят о налоге на выхлопы, но не думают, как загрязняют воздух такими новшествами", – возмущался читатель DELFI подчеркнув, что выезжающие со дворов жители выезд не блокируют, выезжают только тогда, когда их пропускают.

Вильнюсская мэрия сказала DELFI, что порядок был изменен неделю назад. Его приняли, чтобы водители не блокировали проезд.

Viršuliškių g. daugiabučių gyventojams tenka taikstytis su nauja eismo tvarka © DELFI skaitytojas

"Специалисты оценили потоки и ситуации, когда выезжающие блокируют путь, и таким образом мешали гармоничному движению на этой улице", – сказано в ответе DELFI.

По данным представителей муниципалитета, сейчас из дворов выехать и въехать в них можно только, поворачивая направо.