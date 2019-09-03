Жители Вильнюса удивлены: второй раз в этом году цветут каштаны

Правда, специалистов это не удивляет. "Да, решил подурачиться, зато следующей весной ему будет несладко", – сказал порталу DELFI природовед Миндаугас Лапяле.
По его словам, это необычное явление, но аномалией его не назовешь: "Это интересно, но никакого чуда, иногда и печеночницы цветут. В мире растений есть правила, но как и люди, некоторые растения могут ошибиться и попасть впросак. И этот каштан зацвел по ошибке, поскольку на самом деле ему пора готовиться к зиме, накапливать запасы в корнях, а он израсходовал ценную энергию и хуже подготовится к зиме".
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