Жители Вильнюса удивлены: второй раз в этом году цветут каштаны

Во вторник утром жительница ул. Жальгирё поделилась в социальной сети фотографиями цветущего каштана. Женщина, шутя, написала, что лето закончилось не для всех, каштан вероятно перепутал времена года.
© DELFI / Karolina Pansevič

Правда, специалистов это не удивляет. "Да, решил подурачиться, зато следующей весной ему будет несладко", – сказал порталу DELFI природовед Миндаугас Лапяле.

По его словам, это необычное явление, но аномалией его не назовешь: "Это интересно, но никакого чуда, иногда и печеночницы цветут. В мире растений есть правила, но как и люди, некоторые растения могут ошибиться и попасть впросак. И этот каштан зацвел по ошибке, поскольку на самом деле ему пора готовиться к зиме, накапливать запасы в корнях, а он израсходовал ценную энергию и хуже подготовится к зиме".

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