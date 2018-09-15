Дразнящие обоняние мясные и рыбные копчёные продукты и домашняя выпечка от мастеров кулинарии. Для лакомок - свежий мёд, латышские, грузинские, армянские и турецкие сладости, а жажду можно утолить травяным чаем или домашним квасом. Каждый край предлагает попробовать национальные блюда.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

Торгующая экзотическими сухофруктами женщина призналась, что занялась таким бизнесом совсем недавно, и это лишь начало. На прилавке красуются сушёные кокосы, папайи, манго, финики, кумкваты и питайи.

"Мы только начали это дело. На прошлых выходных мы были в Каунасе, а перед этим весь сезон работали в Паланге и Швянтойи. И дела у нас идут неплохо. Сухофрукты мы привозим со всего мира – из Китая, Турции, Таиланда, Коста Рики. Эти фрукты мы стараемся привозить с "верхней полки", где товары самые лучшие. Здесь нет никакой химии, всё натуральное. Витамины сохраняются", – рассказала торгующая экзотическими сухофруктами женщина.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

Между тем другие заметили, что эта ярмарка - последняя, в которой они участвуют. "Мы – студенты, поэтому очень сложно согласовать занятия с тем, чем мы занимаемся. Конечно, работая таким образом, мы получаем очень много опыта, который в жизни точно понадобится, и, возможно, в новом сезоне мы займёмся чем-нибудь новым, только на этот раз уже серьёзнее. Возможно, недостаток опыта нам и "подставил подножку". Поэтому эти выходные отработаем за аренду и продукты питания, и будет всё", – рассказали юные владельцы вагончика быстрой еды.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

Кроме экспозиций кулинарного и культурного наследия живущих в Литве народов, здесь проходят концерты, звучит музыка. Развлечений хватит всей семье.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė



Новые ароматы и вкусы привлекают как жителей, так и гостей столицы. Немало здесь покупателей из-за рубежа - из Латвии, Польши, Беларуси, России, Италии, Германии, даже Японии.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

На улице Тоторю найдут много полезного для себя интересующиеся веганством, растительным питанием и здоровым образом жизни.

Tautų mugė © DELFI / Modesta Meškė

Начавшаяся в пятницу Ярмарка народов закончится в воскресенье.