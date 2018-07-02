Сейчас жителей просят платить за мусор не за прошлый месяц, как прежде, а за квартал или всю оставшуюся часть года вперед. Однако плата по-прежнему зависит не от количества жителей, а от площади жилья.

Кроме того, выясняется, что жителей просят платить за имущество, которого у них уже или еще нет. Переплату можно вернуть только, если физически прийти в компанию и заполнить заявку.

Вильнюсец Миндаугас рассказал, что его удивил счет Вильнюсского администратора системы отходов (VASA).

"Я живу на Антакальнисе, сравнительно недавно мы поселились в новой квартире, у которой два владельца. Я слышал, что произошли какие-то изменения в порядке вывоза мусора. Но новые счета вызвали немало вопросов.

Например, почему два человека получили одинаковые счета как за квартиру, так и за гараж? Почему такая сумма? Вообще почему просят платить за 8 месяцев? А если я на какое-то время уеду, ведь тогда никакого мусора не будет", – перечислял собеседник.

Другой читатель DELFI Томас, живущий в новом многоквартирном доме, удивлялся тому, что плату считают в зависимости от площади, а не количества жильцов.

"Я читал, что плата станет меньше. В первые месяцы года я платил по 7 евро. За год это около 85 евро. Сейчас указано, что за 8 месяцев я должен заплатить 25 евро, значит это 3,22 евро в месяц или 38 евро в год.

Конечно, приятно, что плата снизилась, но я не понимаю, почему надо платить за квадратные метры. Ведь в квартирах одинаковой площади может жить пенсионер и, например, семья с детьми. Понятно, что мусора у них будет разное количество, а платят они столько же. Может, это какая-то скрытая форма помощи многодетным семьям?" – шутил Томас.

В социальных сетях немало историй о том, что уведомления о плате получили люди, которые еще не достроили и не зарегистрировали свой дом, уже продали жилье, а сделку зарегистрировали в Центре регистра.

На вопрос, почему по-прежнему плату считают по площади недвижимости представитель Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) Илья Каружис сказал, что такая система действует не только в столице.

"Если ввести плату в зависимости от количества жителей, то те, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, платили бы за тех, у кого есть второе жилье или кто арендует жилье, но в нем не зарегистрированы. В Вильнюсе таких жителей очень много.

С 1 января 2019 г. в Вильнюсе планируют перейти к взносу за вывоз коммунальных отходов. Планируют, что будет постоянная часть платы, которая предназначена для содержания всей системы, она будет зависеть от площади, будет и переменная – она будет зависеть от количества мусора за предыдущий квартал", – сказал он, заметив, что методику готовят, плата будет касаться каждого контейнера в отдельности.

Каружис заметил, что плату взимают вперед потому, что ежемесячная плата, действовавшая до сих пор, стала сбором в бюджет за утилизацию отходов. Ее платят раз в квартал или раз в год. Он подтвердил, что иногда счета высылают те, кто уже продал жилье:

"Иногда бывают несоответствия, поскольку счета выписывают по данным Центра регистра. А недвижимость продают и покупают ежедневно – меняются владельцы. Данные надо уточнить, для этого владелец должен обратиться в VASA", - заметил он.

Каружис информировал, что в том случае, если сбор платят авансом, но потом человек продает жилье, плату ему вернут после того, как он напишет заявление и предоставит документы, подтверждающие смену владельца. Это можно сделать, только если прийти в офис компании.

Каружис заметил, что счета выслали не только жителям, но и предприятиям, учреждениями.

Пресс-секретарь Центра регистра Кристина Петрошене информировала DELFI, что в настоящее время к ним обращается немного больше интересантов, но большого наплыва не наблюдается.

"Люди интересуются, правильно ли, что плату за мусор считают от площади, спрашивают, почему счета выписывают покойным или совладельцам (а не одному) и т.д.", – рассказала она.

По ее словам, жители могут узнать точную площадь своего жилья, заказав соответствующий документ из регистра как в отделении, так и по интернету. Документ он может, по желанию, получить в течение 7, 5 или 3 рабочих дней или в спешном порядке, за один день.

Плата зависит от срочности и колеблется в пределах 1,5-3,5 евро. Если услугу заказать по интернету, то она обойдется дешевле.