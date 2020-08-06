Представители Eurovaistinė отмечают, что таблетки йодистого калия можно принимать только если Минздрав распространит соответствующие рекомендации. Представитель компании Лаура Бельске сказала, что в июле только в Вильнюсе в аптеках Eurovaistinė спрос на таблетки йодистого калия вырос в три раза, по сравнению с июнем.

"Провизоры говорят, что покупатели интересуются, как принимать таблетки йодистого калия в случае аварии на АЭС, жители ищут определенные препараты", – сказала Бельске.

По ее словам, специалисты акцентируют, что в случае аварии таблетки надо употреблять в соответствии с рекомендациями Минздрава.

"В случае аварии на АЭС по телевидению или по радио сообщают, что жители должны начать принимать таблетки йодистого калия. Самостоятельно делать это нельзя, равно как не рекомендуется принимать эти таблетки профилактически", – сказала провизор Eurovaistinė Йовита Юодснуките.

Даже в случае аварии важно знать, что перед приемом этих таблеток с врачами должны проконсультироваться аллергики, люди с разными заболеваниями, особенно если они касаются проблем с почками, а также беременные и кормящие женщины. Этим людям дозу должен подобрать специалист.

По словам Юодснуките, в случае аварии взрослым здоровым людям (с 12 лет) следует принимать по две таблетки йодистого калия, продолжительность курса регламентирует Минздрав. Профилактически этот препарат пить не рекомендуется. Провизор заметила, что после появления уведомления Минздрава таблетки йодистого калия надо принять в течение 12 часов, поскольку спустя 12 часов ослабевает действие "хорошего" йода, а радиоактивный проникает в щитовидную железу, спустя 24 часа принимать этот препарат уже не имеет смысла.

Надо знать, что таблетки йодистого калия защищают только от радиоактивного йода, но от других радиоактивных веществ не защищают, поэтому важно соблюдать и другие рекомендации.