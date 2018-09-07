Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда

Глава Национальной администрации судов (НАС) Реда Молене сказала, что этот проект очень важен и необходим, поскольку в этом здании будут проводиться слушания резонансных дел. Сейчас для этого нет таких условий, как в цивилизованных странах.

"В первую очередь я говорю о залах заседаний, которые настолько малы и плохо запланированы, что участники заседания, пострадавшие зачастую сидят в 1,5 м от обвиняемых. Конечно, мы никому не желаем оказаться в подобной ситуации, но те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что это значит", – сказала Молене.

По ее словам, сейчас здание суда находится в критическом состоянии, об этом говорят уже больше 10 лет. Проект был начат в 2011 г, когда выделили участок под строительство. Поскольку он находится в зоне интенсивной застройки, 7 лет ищут подходящие варианты финансирования проекта. Сейчас проект готов.

Общая площадь здания составит 20 600 кв. м (с подземной частью), а надземная часть занимает 14 300 кв. м. Детальный план позволяет застроить участок площадью 16 000 кв. м. В новом здании будет 430 рабочих мест и стоянка на 135 автомобилей.

После окончания строительства в новом комплексе разместятся Вильнюсский окружной суд, Вильнюсский отдел участкового суда Вильнюсского региона и Национальная администрация судов.

НАС указала, что рядом со зданием появиться общественная территория с зелеными насаждениями, сохранят указанную в детальном плане зеленую зону, сформируют новое качественное пространство для жителей.

Около здания оборудуют велодорожку, обновят тротуары, оборудуют пешеходные дорожки. На ул. Шейминишкю появится дополнительная полоса для транспорта для поворота на ул. Ринктинес, ближе к зданию перенесут остановку общественного транспорта.

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Однако жители такими предложениями недовольны – они против того, чтобы подобное строение появилось в сквере. Общество обеспокоено тем, что их лишат значительной части зеленой зоны, где сейчас проводят досуг и дети и пенсионеры, а также владельцы домашних животных.

Недовольство вызвано также вероятностью повышения уровня шума, загрязнения воздуха, заторов. Инициативная группа обратилась в редакцию DELFI и указала, что при проектировании не учли потоки транспорта, которые появятся после появления нового здания, поскольку появится дополнительный въезд с ул. Ринктинес.

Люди также уверяют, что не могли ознакомиться с детальным планом, который утвержден 10 лет назад. Их на ранних стадиях разработки проекта о нем не уведомили, поэтому они не могли представить свои комментарии. Жители удивлены тем, что мэрия не сохраняет зеленые зоны, отказывается от общения с членами общины.

Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис в фейсбуке писал, что весь этот процесс очень странный. По его словам, сам проект отвечает всем требованиям детального плана.

Подярскис уверяет, что все делают по правилам, а само здание должно стать украшением города и займет оно небольшое пространство, вырубят всего несколько деревьев и займут место нынешней стоянки для машин.

"Тут и выясняется основной аргумент - это стоянка. Сейчас там жители бесплатно паркуются, построят здание, бесплатного паркинга не будет. Хотя площадка эта не принадлежит тем людям, которые там оставляют автомобили. (...)

Тут и начинается активное действо, на мой взгляд, действуют неприятными методами. Например, собирают подписи жителей, им дают один лист с "аргументами", под которым они якобы ставят подписи,а мэрии присылают другой. А людям не "аргументы" представляют. Их запугивают, сеют раздор. Говорят, что снесут детскую площадку. А на нее даже тень здания падать не будет. Говорят, уберут площадку, а ее просто сместят в сторону, поэтому одна пешеходная дорожка станет короче, а другая длиннее", – писал Подярскис.

По его словам, люди могли бы говорить о дополнительных инвестициях в территорию, чтобы здание было в другой стороне участка и т.д., но они просто хотят, чтобы его не построили вообще.

Директор Литовской ассоциации расширения недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что жители должны отложить в сторону эмоции и изложить свои аргументы.

"Создается впечатление, что жители хотят, чтобы этого здания не было, а такие ожидания необоснованны. Детальный план проекта подготовлен, это значит, что общество информировали о том, что там построят и т.д. Какие-то ожидания уже сформированы. Мэрия и администрация судов, видно, проделали большой путь в ходе проектирования проекта. Чтобы его отклонить, запретить строительство, нужны веские аргументы. Пока в дискуссиях их не слышно. Видны давления, эмоции, но без профессиональной оценки", – сказал DELFI Статулявичюс, заметив, что упразднение бесплатной стоянки - не аргумент.