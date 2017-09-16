«Над Вильнюсом уже около часа кружит самолет, словно пытаясь сжечь горючее и сесть аварийным способом», - написал один читатель.
«Самолет все кружит над городом, поинтересуйтесь», - беспокоился другой.
Как сказали DELFI представители Вильнюсского аэропорта, эти действия спланированы.
«В Вильнюсском аэропорту проходят учебные полеты. Самолет проводит маневры „touch and go“ на взлетной полосе – садится и сразу снова взлетает. Нет никаких неполадок», - сказала DELFI представитель аэропорта Агне Мажейките.
Такие учения планируются и в Паланге.
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