«Над Вильнюсом уже около часа кружит самолет, словно пытаясь сжечь горючее и сесть аварийным способом», - написал один читатель.

«Самолет все кружит над городом, поинтересуйтесь», - беспокоился другой.

Как сказали DELFI представители Вильнюсского аэропорта, эти действия спланированы.

«В Вильнюсском аэропорту проходят учебные полеты. Самолет проводит маневры „touch and go“ на взлетной полосе – садится и сразу снова взлетает. Нет никаких неполадок», - сказала DELFI представитель аэропорта Агне Мажейките.

Такие учения планируются и в Паланге.