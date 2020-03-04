Каждую весну моль становится настоящим испытанием в некоторых домах. Эти насекомые заводятся и в платяных шкафах, и на кухне. Читатели портала уже интересуются, как избавиться от этого нежеланного гостя. Это особенно актуально для тех, кто купил про запас немало крупы и муки, боясь эпидемии коронавируса.

Люди хранят запасы дома по-разному. Читательница Delfi Кристина сказала, что держит крупу в обычных бумажных пакетах, поскольку она никогда не покупает такие продукты впрок.

"Покупаю столько, сколько могу съесть, про запас не беру, поэтому и не надо думать, как хранить", – сказала она.

Однако Даля из Вильнюса сказала, что нашла у себя в шкафчике с крупой личинки пищевой моли.

"Наверное, принесла из магазина. С тех пор все сыпучие продукты держу в плотно закрывающихся емкостях", – сказала она.

Представитель компании Dezinfa Жигимантас Жалнераускас сказал, что личинки моли можно принести из магазина вместе с крупой. О сказал, что важно знать, что моли бывают нескольких видов - пищевая и платяная. Откуда они берутся в доме?

"Дома они появляются неслучайно: чаще всего залетают с улицы. Природа пробуждается, появляются разные насекомые, включая моль. Через открытые окна насекомые попадают в дома. В домах моль откладывает яйца, из которых вылупляются личинки", – рассказал Жалнераускас.

Пищевая моль, по словам специалиста, летит к сыпучим продуктам, это может быть чай, крупа, крошки и т.д. Моль без труда забирается в упаковки, тут и пластиковые пакеты не помогают, поскольку личинки прогрызают пластик.

Специалист заметил, что платяная моль никогда не поселится на кухне, а пищевая не будет есть пальто.

Жалнераускас сказал, что в этом году головной болью жителей может стать пищевая моль, поскольку люди массово скупали крупу.

"Многие жители, которые покупали крупу впрок, не съедят ее, а это увеличит популяцию моли. Я никому не советую держать дома много запасов. Лучше покупать свежее и не держать дома старую еду", – сказал специалист.

Однако, если уже дома есть еда, то эксперт рекомендует хранить ее в стеклянных или пластиковых емкостях.

"Люди используют мыло, чтобы защититься от моли, но обычное мыло не поможет, оно должно иметь определенные составляющие. Должен быть источник запахов, которые отпугивают моль. Лучше всего мыло с запахом разных трав. Например, запах хризантем отпугивает моль. Можно их засушить и положить в шкаф", – сказал Жалнераускас.