Представитель Žirmūnų būstas Паулюс Угянскис подтвердил DELFI, что в столице, 123 дом на ул. Калварию остался без отопления. О мерзнущих жителях сообщил портал 15min.lt.
"В двух местах лопнула труба. Одно место находится в самом доме, а другое - во дворе. Эта труба ни на одном плане не отмечена, поэтому возник вопрос, кому она принадлежит.
Однако сейчас уже работают и наши специалисты и специалисты Vilniaus vandenys. Сегодня последствия аварии должны ликвидировать, и отопление включат", – обещал Угянскис.
Представитель Вильнюсских теплосетей Эдита Сирутене сказала DELFI, что система центрального отопления не показывает никаких аварий в указанном месте, это значит, что авария локальная и за ее устранение отвечает администратор дома.
Минувшей ночью в Литве зафиксировали рекордный мороз. Холоднее всего было в Молетай, где зафиксировали -26 градусов.
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