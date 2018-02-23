В Вильнюсе, на ул. Калварию, отопительная система одного из многоквартирных домов не выдержала сильных морозов. Жители остались без отопления.
Radiatorius
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель Žirmūnų būstas Паулюс Угянскис подтвердил DELFI, что в столице, 123 дом на ул. Калварию остался без отопления. О мерзнущих жителях сообщил портал 15min.lt.

"В двух местах лопнула труба. Одно место находится в самом доме, а другое - во дворе. Эта труба ни на одном плане не отмечена, поэтому возник вопрос, кому она принадлежит.

Однако сейчас уже работают и наши специалисты и специалисты Vilniaus vandenys. Сегодня последствия аварии должны ликвидировать, и отопление включат", – обещал Угянскис.

Представитель Вильнюсских теплосетей Эдита Сирутене сказала DELFI, что система центрального отопления не показывает никаких аварий в указанном месте, это значит, что авария локальная и за ее устранение отвечает администратор дома.

Минувшей ночью в Литве зафиксировали рекордный мороз. Холоднее всего было в Молетай, где зафиксировали -26 градусов.

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