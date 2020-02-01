"Очень неприятно, когда прямо под окнами у жителей возвышаются горы мусора. Мало того, с этого года подняли плату, а мусор не вывозят, он буквально не помещается в контейнеры. С такой ситуацией столкнулись жители ул. Огинскё, 4.

Несмотря на подорожание услуги, мы видим, что мусор вывозят слишком редко, а в графике указано, что мусор должна компания Ecoservice вывозить ежедневно. Неужели каждый день появляются такие горы?

Площадка с полуподземными контейнерами появилась в неподходящем месте, их оборудование с жителями не обсуждалось. Контейнеры поставили прямо перед окнами трех домов. Любой эксперт подтвердит, что это снижает стоимость недвижимости.

Отходы под окнами и повышение цен за услуги - не единственная проблема. Вокруг новых контейнеров вырубили все деревья.

Жалобы жителей не интересуют ни компанию VASA, ни муниципалитет.

На все жалобы бюрократы отвечают, что услуги предоставляют качественные и мусор вывозят по графику.

На деле - мусор вывозят только из контейнеров, тот что валяется вокруг никто не убирает.

Мы готовы судиться с муниципалитетом из-за снижения ценности имущества жителей".

Команда Ecoservice рассмотрела ситуацию около дома на ул. Огинскё, 4 и заметила, что в течение последнего месяца мусор оттуда вывозили ежедневно, как установлено в графике.

"Часто мусор оставляют около контейнеров, и наши работники его убирают. Правда, мы не можем смешивать с коммунальными отходами оставленный у контейнеров строительный, крупногабаритный мусор и опасные отходы, которые утилизируют иным способом. Например, доставляют на специальные площадки.

На самом деле система сбора мусора - командная работа и как мэрия, так и компании и жители должны позаботиться о том, чтобы отходы утилизировались добросовестно и ответственно. Значит, мэрия и компания должны составить подходящие графики и предоставить услуги хорошего качества, а жители – подготовить мусор к сортировке и утилизации и выбросить его в соответствующие контейнеры".