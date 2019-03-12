На фото, которое прислала женщина, виден адрес – ул. Спорто, 3, там находится староство Реше.
Читательница сказала, "что хочется верить, что это пример халатности, однако в Вильнюсском районе это была бы уже не первая провокация".
Некоторые жители района предполагают, что это могло быть просто нелепой случайностью.
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