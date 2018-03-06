Здесь в 2019 году должен появиться бизнес-центр, многоквартирный дом и первая в Литве гостиница Hilton Garden Inn.

"В данный момент администратор близ стоящих домов, жители которых заметили трещины и изменения из-за ведущейся рядом стройки, установили пометки и следят за ситуацией, чтобы оценивать ее объективно", – сказала представитель Eika Йоруне Юоджбалите.

Одна из жительниц дома 48 на проспекте Гедиминаса сказала DELFI, что трещины на стенах в подъезде появились примерно месяц назад.

"Сначала в подъезде, потом в квартирах. У нас в квартире обои, поэтому ничего не могу сказать, но в подъезде все стены в трещинах", – сказала она.

В подъезде и на самом деле есть масса трещин. Одна из них отмечена и рядом поставлена дата 12 февраля 2018 года.

Молодой человек, который снимает квартиру в соседнем подъезде, сказал DELFI, что из-за вибраций ему несколько раз пришлось расширять дверную коробку.

"Владельцы ходили на беседу со строителями и просили присылать фотографии, если появятся какие-то изменения", – сказал он.

Собеседник поделился также видео, на котором слышен строительный шум.

Громко дрожат решетки в духовке, стучат дверцы шкафчиков, а за окном видно место строительства Live Square.

Компания Eika начала строительство в ноябре 2017 года. Сообщается, что в проект инвестируют около 49 млн. евро.

"На территории между ул. Дайнавос, в.Кудиркос и проспекта Гедиминаса планируют построить 4-звездочную гостиницу Hilton Garden Inn площадью 7000 кв. м, офисное здание с рестораном, зонами отдыха, террасой на крыше и торговой галереей общей площадью в 6800 кв. м, а также многоквартирный дом в 4700 кв. м.

В гостинице будет 160 номерами, 88 апартаментами. Рядом будет проходить аллея для горожан", – сказано в пресс-релизе.

Представитель Eika Юоджбалите сказала, что в соответствии с регламентом вместе с приставом перед строительством они зафиксировали состояние находящихся рядом домов.

"В данном случае такие действия также были. Если появляются жалобы после начала строительства, представители компании посещают указанные места и фиксируют изменения, обсуждают их с владельцами, фиксируют изменения (могут наклеивать специальную бумагу, делают снимки, измеряют линейкой).

Если надо, вызывают экспертов, которые оценивают собранные материалы и представляют выводы, насколько на эти изменения могло повлиять строительство. Ясли информация подтверждается, то строитель устраняет последствия за свой счет", – сказала она.

Юоджбалите сказала, что Eika благодарит тех соседей, которые перед строительством впустили приставов, которые зафиксировали состояние их жилья.

"Мы ценим желание сотрудничать и ответственность за свое жилье. Строительство - это сложный процесс, особенно в центральной части города, поэтому мы сожалеем в связи с доставленными неудобствами, однако при сотрудничестве легче пережить все неудобства", – сказала собеседница.

Еще до официального начала строительства на территории Live Square нашли авиационную мину времен Второй мировой войны.