В редакцию DELFI обратилась жительница дома Альвида.

Она рассказала, что компания Via sportas, которой управляет Helios group, не выполняет свое обещание – она сдала в аренду площадку, на которой, по соглашению, должны были парковаться жители дома, – торговому центру Rimi, а тот установил шлагбаумы и требует плату за паркинг.

"Rimi предложил нам арендовать места для парковки. Rimi диктует жителям дома условия на их же территории", – сказала она.

По словам Альвиды, компания Via sportas обещала жителям, что парковка будет бесплатной: "Когда мы покупали квартиры, нам сказали, что никаких проблем не будет, площадка общая, а владелец участка – один (т.е. Via sportas – DELFI), что мы будем дружно жить с Rimi, может, шлагбаум и появится, но за парковку жителям платить не придется.

В плане проекта на месте площадки были обозначения – K1 и G2, значит, для коммерческих целей и жителей. Однако Rimi поставил шлагбаумы, и парковаться нам негде", – сказала Альвида.

Жители обратились к ТЦ, но им объяснили, что покупателям не хватает мест, поэтому они предложили владельцу – Via sportas установить шлагбаумы, владелец не был против.

DELFI обратился к компании Via sportas. Ее представитель Нериюс Пудьювялис сказал, что площадка на самом деле сдана в аренду ТЦ Rimi, но жители не лишаются права на нее, просто им придется платить за парковку.

"Там была проблема - площадку заставляли машинами, когда в доме поселились первые жильцы, вопросов не было, мест было достаточно и для жильцов и для клиентов магазина.

Но потом на парковке откуда-то появилось много машин, мы подозреваем, что это машины жителей соседних домов. Rimi столкнулся с проблемой нехватки мест для клиентов, поэтому предложил проект со шлагбаумами. Мы согласились", – сказал он, заметив, что строитель обязан предоставить каждому жильцу одно место для парковки, но нигде не сказано, что паркинг должен быть бесплатным.

"Да, стоянку обещали, но не обещали, что она будет бесплатной", – продолжил он.

Эту информацию DELFI подтвердил и главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

"Строитель обязан обеспечить определенное количество мест для паркинга, но в регламенте на самом деле не сказано, что паркинг должен быть бесплатным", – сказал он.

Пуджювялис согласился с тем, что ситуация некрасивая, поскольку сначала жителям действительно обещали бесплатную парковку: "Но мы от своих слов не отказываемся. Мы не хотим говорить, что мы солгали, что жители дома нас не волнуют. Мы общаемся с ними, поддерживаем связь, ведь отчасти это и наша проблема".

Он признал, что бесплатной парковки не будет, но ведутся переговоры о скидках для жителей.

"Бесплатной парковки не будет, точно. Но сейчас уже речь идет о плате в 30 евро в месяц, я понимаю, что это большие деньги, особенно если компания сначала обещала жителям бесплатный паркинг. Мы понимаем, что это большая разница. Но когда одна сторона недовольна, а имя другой упоминается в неприглядном контексте, это ухудшает нашу переговорную позицию", – сказал он.

Пуджювялис утверждает, что в самом начале, когда еще не упоминалось имя Rimi, речь шла о как можно более благоприятных условиях для жителей, например, парковке с 22 ч. до 6-7 ч. утра всего за пару евро. Но договориться не удалось.

"После нескольких статей с упоминанием Rimi в негативном контексте, у нас появились ложности в ходе переговоров, поскольку жители сразу обратились в СМИ.

К уполномоченной жильцами госпоже Михайловскене обратились с просьбой представить гос. номера машин жителей, которые выкупили паркинг, чтобы ввести их в систему. Однако она заявила, что пока не получит письменного ответа как от Rimi, так от Via Sportаs – никакие данные не предоставит. Так жильцы стали заложниками ее амбиций. После таких действий Михайловскене Rimi изменил схему шлагбаумов и свою доброжелатекьную позицию", – сказал он.

Пуджювялис заметил, что Михайловскене с другими "активистами" умалчивают, что у жителей есть возможность выкупить место для паркинга.

Rimi не стал оценивать конфликт между компанией и жильцами, поскольку "это их личное дело".

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Бельските сказала, что уже определили, какой будет месячная плата за паркинг для жителей дома: "У нас есть разрешение на приведение площадки в порядок. Мы даем жителям возможность арендовать место для парковки жителям соседних домов. Плата за 1 автомобиль составляет 30 евро в месяц".

В год она составит 360 евро.

Пакальнис рекомендует покупателям всегда изучать условия договора о купле-продаже, чтобы не попасть в подобную историю.