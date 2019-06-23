Не могут выдержать
В общежитии Кедайняйского района, Вильнюсского муниципалитета, по улице Мелёраторю 2 проживает несколько десятков человек. Здесь и пожилые люди, и молодые семьи с детьми. Люди вынуждены жить в условиях каменного века.
Да, квартиры здесь социальные, но означает ли это, что наиболее уязвимая социальная группа в нашем обществе заслуживает того, чтобы жить так? Людям даже не хватает слов, чтобы описать условия их жизни. Они просто берут вас за руку и ведут внутрь, чтобы вы все увидели своими глазами.
Нечеловеческие условия
"На самом деле нет слов. Условия жизни здесь напоминают карцеры русского времени. Заполненные плесенью комнаты, тараканы, в летнее время е- блохи. Выходишь в коридор - все ноги черные.
Детей нигде купать. Нам нужно нагревать воду на электроплитах, чтобы в ванночках помыться. Посуду моем ледяной водой. Туалеты общие, едва функционируют. И еще когда-то по телевидению хвалили, говорили, что европейский ремонт здесь. Где этот ремонт? Может быть, у людей из правительства дома были отремонтированы, но не у нас", - жаловалась Мария, которая растит в общежитии трехлетнюю дочь.
Много проблем
"Еще хотела бы сказать больше об электрических плитах. Нам запретили использовать газ с баллоном и приказали всем покупать электрические плиты. А ведь здесь живут люди с маленькими выплатами. Никто не соглашается компенсировать нам электричество.
Кроме того, током от электрической плиты ударило взрослого мужчину, может, давайте подумаем о маленьких детях! Я лично ращу свою 3-летнюю дочь и боюсь, что однажды и ее ударит. И как только мы пытаемся жаловаться, нам говорят, что так будет и не иначе, иначе мы будем налагать штрафы. Так что делать обычным людям? Я позвонила электрику. Он сказал, что рискуем мы с этими плитами, потому что большая вероятность возникновения пожара", - о проблемах в общежитии рассказывает молодая женщина.
Надоело просить
Жительница того же дома, Герда, с сожалением говорит, что простых людей никто не слушает. Было много запросов, но не на все ответили.
"Мы постоянно жалуемся и просим нас услышать, просим помочь. Потому что мы не можем так жить, это опасно, черт знает, что здесь происходит. Господам хорошо в их имениях, а мы бедные в маленьких квартирках без каких-либо удобств. Это очень грустно", - сказала Герда.
Согласны все
Герде вторит и Аушра. Она живет в этом доме несколько лет, пытается справиться, но это очень сложно.
"Здесь много проблем, даже некому сказать, позор. Мы живем в таком трагическом доме, что лучше не спрашивать. А ведь здесь тоже есть молодые семьи, и мы немного старше, но работающие люди. Нет необходимости приписывать сюда всех людей, есть много хороших, трудолюбивых, которым в жизни не так повезло", - сказал Аушра.
Королевство плесени
Женщина, которая вышла из квартиры, ведет к себе, чтобы показать, как она живет. Эта женщина также считает, что живет в условиях, наносящих вред.
"Мы получили квартиру с нечеловеческой плесенью. Здесь жутко. Нужно как-то убирать все, но у нас нет средств. Здесь бы разместить профили, панели какие-то. Нужно убирать, нельзя оставлять так. Но что нам делать? Тратить деньги на социальное жилье?
Хорошо, мы бы действительно сделали что-то, но нам не за что делать. Нет дохода. Дети за границей живут, мы втроем остались - я, муж и ребенок. Мой доход составляет 45 евро. Как нам жить, скажите? Мы трудолюбивы, летом работаем на фермера, но зимой - туго. Очень туго. И никто не помогает. Мы забыты", - сказала Наталья, жительница этого многоквартирного дома.
Жители общежития условия сравнивают с карцером: нет горячей воды, летом - блохи (43)
Европейский Союз. 21 век. Время технологий и инноваций....
Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря? (4)
Лето на литовском побережье это не только море,...
Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется
В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...
Какую сумму положить в конверт на свадьбу? Необходимо знать два аспекта (9)
Какую сумму необходимо положить в конверт, если пара,...
ФОТО: в Вильнюсе прошел традиционный древний праздник солнцестояния Расос (2)
Длинные выходные начались с праздника. Жители и гости...
TOP новостей
Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря? (4)
Лето на литовском побережье это не только море,...
"Могучей четвёрке" литовских торговых сетей поддаются любые границы (86)
Когда едешь по Польше , рябит от имен зарубежных...
Жители общежития условия сравнивают с карцером: нет горячей воды, летом - блохи (43)
Европейский Союз. 21 век. Время технологий и инноваций....
Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется
В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...
Специалисты предупреждают: из-за изменения климата распространяются опасные бактерии (1)
Живущие в океане бактерии человеческого тела...