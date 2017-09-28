В числе обычных строк "Циркуляционное тепло", "горячая вода", "плата за обслуживание счетчика" появилась еще одна – "Количество тепла, полученное за счет нераспределенной горячей воды" – 3,12 евро. Такие строки в счетах увидела большая часть жителей Литвы.

"Появилась новая графа – оплата горячей воды, за которую не платят или неверно декларируют, в зависимости от площади жилья. Как я выяснил, деньги вернутся, когда должники оплатят долг, а такой новый способ взимания оплаты установила Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю (ГКЦЭК)", – писал читатель.

Кедайняец был возмущен этим: "Наверное, в будущем комиссия придумает, чтобы все жители платили за тех, кто не платит за отопление. Мы, жители, никак не можем влиять на неплательщиков, можно разве что устроить мордобой". Счет был получен из Panevėžio energijа в Кедайняй.

Он прислал фотографию счета и просил о помощи, поскольку Panevėžio energija прислала лишь информацию о том, что 1 августа 2017 г. изменился порядок, который жителям до конца неясен.

DELFI обратился в ГКЦЭК и выяснилось, что порядок оплаты услуг за должников существует давно, изменилось лишь то, что это выделили в отдельную строку.

"Обращаем внимание на то, что потребители должны оплатить все количество тепла, зафиксированное внутренними счетчиками. Полученное с нераспределенной горячей водой тепло – это теплоэнергия, которая использовалась для подогрева воды, которую потребители использовали, но фактические не декларировали", – сказала представитель ГКЦЭК Айсте Гришконите.

Итак, если жители видят в счетах такую строку, значит, поставщик горячей воды привел в порядок учет горячей воды или жители выбрали способ обеспечения горячей водой без ее поставщика (с подогревом).

До 1 августа 2017 г. такие расходы не выделялись в счетах в отдельную строку, в сезон отопления сумма включалась в плату за отопление, а летом – в плату за полотенцесушитель.

"Сейчас потребители могут анализировать изменения, а если увеличатся суммы - выяснять причины и искать нечестных соседей, из-за которых появилась эта неучтенная сумма", – сказала Гришконите.

Гришконите подчеркнула, что за нечестных потребителей и должников жители платили всегда, и на них лежит ответственность за то, чтобы заставить их платить за услуги.

"На самом деле нет установленных способов воздействия, каждый что хочет, то и делает, поэтому потребители сами должны заплатить за всех. Разве что разница составляет больше 15%, тогда поставщик горячей воды должен идти по квартирам и проверять счетчики, устанавливать фактический расход, точные данные счетчиков.

Напомним, что управляющие зданием – администратор или жилтоварищество также могут проверять состояние счетчиков горячей воды и их показания, если это влияет на плату за услуги других жителей. Это значит, что если жители обращаются, то можно проверить данные счетчиков всех жителей дома", – информирует она, отмечая, что сумма в этой строке может быть как с плюсом, так и с минусом - это значит общий счетчик показывает меньше, чем декларировали жители. В таком случае жителям возвращают деньги, уплаченные за долги.