Недавно сообщалось, что на территории староства Буконяй появилась стая из шести волков. Сейчас появилась информация о том, что хищники расширили свою охотничью территорию и ночью устроили пир прямо во дворах жилых домов в деревне Буконишкяй, в 15 м от жилого дома, пишет Jonavos žinios.
Vilkas
© Shutterstock

Жительница деревни Пятрашюнай Юргита с трудом подбирала слова, рассказывая о ночном кошмаре. Обеспокоена вся деревня.

"Ночью собаки не лаяли, а утром мы обнаружили, что овец в загоне нет. Начали искать. Нашли мертвого барана, двух еле живых овец, еще две овцы пропали. Больше всего беспокоит то, что баран был зарезан прямо во дворе. А если бы в то время во двор вышел человек? Соседка слышала шум во дворе около 3 ч., но, к счастью, не пошла на улицу. Видно, как раз тогда воли "пировали".

Статьи по теме:
Охотники: быков в Тельшяйском районе задрали волки  (8)
В деревнях Литвы – паника: волки совсем не боятся людей  (24)

От волков в ужасе вся Литва. В интернете создана группа "Стоп разведению волков", кто следит за записями, знает, что в этом году такие случаи повторяются массово. Каждый день новые сообщения о том, что волки режут скот. Если официально в Литве должно быть около 130 волков, то, по неофициальным данным, их стало около 1000 и прогнозируют, что зимой подобные выпады участятся. Неужели власти ждут, когда волки начнут нападать на людей?", - вопрошает Юргита.

Министерство сельского хозяйства добивается разрешения увеличить квоту на отстрел волков в два раза и параллельно планирует усовершенствовать порядок компенсации за нанесенный фермерам ущерб. В 2017 г., по сравнению с 2015 г. волки нанесли на 28% больше ущерба.

"Фермеры предпринимают все возможные меры, но это не останавливает стаи серых разбойников. Этих хищников называют санитарами леса, но они превращаются в активных "ветеринаров" домашнего скота. У каждого вида есть право на существование, но не за счет других видов", – сказал министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.

По данным министерства, в 2015 г. в Литве хищники зарезали 1323 единицы скота, в 2016 г. – 1453, в 2017 г. – 1845.

2018 год еще не завершился, а фермеры уже лишились 1135 животных: 932 овец, 167 единиц крупного рогатого скота, 36 коз.

Фермеры делают защитные ограждения, скашивают траву, но это не помогает – волки все равно режут домашних животных, наносят большой ущерб, а государство вынуждено платить компенсации.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Волки не боятся даже дневного света: на глазах у людей охотились на овец (12)

В Акстиняй (Расейнский район) волки зарезали овец даже...

Волки приблизились к городу: ситуация может выйти из-под контроля (14)

В ночь с воскресенья на понедельник в Тельшяйском...

Общество

Откликнитесь! Секретные фотографии ссылки – может вам знакомы дети с фотографии? (2)

Литовский особый архив поделился фотографиями, на...

Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...

В Литве журналисты призывают отменить ограничения на получение данных регистров (2)

Литовские журналисты в четверг обратились к...

Жители обеспокоены: волки устроили пир прямо во дворе усадьбы (1)

Недавно сообщалось, что на территории староства...

В Литве проходит экзамен по Конституции (2)

4 октября в Литве по традиции проходит экзамен по...

TOP новостей

Одно предложение Лукашенко вызвало в Литве беспокойство (174)

Если Литва не хочет сотрудничать с Минском, тогда Минск...

Сюрпризы налоговой реформы: предназначена для одних, а радуются другие (8)

3 октября была представлена заказанная Минфином оценка...

Жительница Вильнюса не могла справиться с лающей собакой - помог дрессировщик (3)

Парламент Литвы предлагает решать вопрос шума,...

Укрзализныця показала поезд четырех столиц

Журналист DELFI испытал "поезд четырех столиц": в Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя (14)

В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в...

Зеленый мост украсят инсталляции – поднят вопрос осуществления проекта

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в июле 2015 года снял с...