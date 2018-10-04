Жительница деревни Пятрашюнай Юргита с трудом подбирала слова, рассказывая о ночном кошмаре. Обеспокоена вся деревня.

"Ночью собаки не лаяли, а утром мы обнаружили, что овец в загоне нет. Начали искать. Нашли мертвого барана, двух еле живых овец, еще две овцы пропали. Больше всего беспокоит то, что баран был зарезан прямо во дворе. А если бы в то время во двор вышел человек? Соседка слышала шум во дворе около 3 ч., но, к счастью, не пошла на улицу. Видно, как раз тогда воли "пировали".

От волков в ужасе вся Литва. В интернете создана группа "Стоп разведению волков", кто следит за записями, знает, что в этом году такие случаи повторяются массово. Каждый день новые сообщения о том, что волки режут скот. Если официально в Литве должно быть около 130 волков, то, по неофициальным данным, их стало около 1000 и прогнозируют, что зимой подобные выпады участятся. Неужели власти ждут, когда волки начнут нападать на людей?", - вопрошает Юргита.

Министерство сельского хозяйства добивается разрешения увеличить квоту на отстрел волков в два раза и параллельно планирует усовершенствовать порядок компенсации за нанесенный фермерам ущерб. В 2017 г., по сравнению с 2015 г. волки нанесли на 28% больше ущерба.

"Фермеры предпринимают все возможные меры, но это не останавливает стаи серых разбойников. Этих хищников называют санитарами леса, но они превращаются в активных "ветеринаров" домашнего скота. У каждого вида есть право на существование, но не за счет других видов", – сказал министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.

По данным министерства, в 2015 г. в Литве хищники зарезали 1323 единицы скота, в 2016 г. – 1453, в 2017 г. – 1845.

2018 год еще не завершился, а фермеры уже лишились 1135 животных: 932 овец, 167 единиц крупного рогатого скота, 36 коз.

Фермеры делают защитные ограждения, скашивают траву, но это не помогает – волки все равно режут домашних животных, наносят большой ущерб, а государство вынуждено платить компенсации.