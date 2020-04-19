Жители Неменчине получили предупреждение: из-за распространения коронавируса вводится новое ограничение

"Учитывая, что ситуация постоянно меняется, число подтвержденных случаев COVID-19 увеличивается, и для стабилизации ситуации в городе жителям Неменчине настоятельно рекомендуется изолировать себя, пока они не получат результаты тестов на коронавирус", - отмечается в записи.
Тем, у кого нет симптомов, также рекомендуется избегать социальных контактов.
"Избегание социальных контактов предотвратит дальнейшее распространение инфекции. Даже если вы и не имели контактов с заразившимися, не испытываете симптомов COVID-19,- оставайтесь дома после проведения теста. Не ходите на работу, не ходите в магазин или аптеку. Это необходимо для того, чтобы не появлялись новые очаги заболевания на ваших рабочих местах или где-либо еще", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителям рекомендуется не выходить на работу и в отпуск до тех пор, пока не станут известны результаты исследования.
"Результаты обычно становятся известны в течении 1-3 дней. Договоритесь с вашим работодателем, что для всех будет безопаснее оставаться дома, пока не станут известны результаты исследования. Имейте в виду, что COVID-19 распространяется с молниеносной скоростью. Кроме того, вы можете взять отпуск, если у вас накопилось дни, или обратиться к семейному врачу по поводу вашей неспособности работать.
Вы сможете вернуться к работе и к обычным занятиям при условии соблюдения карантинных условий и мер безопасности, когда получите результат теста, и он будет отрицательным.
Обратите внимание, что лица, которые были в контакте с больными, должны изолировать себя.
Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) призывает к ответственной оценке ситуации, и, учитывая динамичность ситуации, жителей просят следовать инструкциям НЦОЗ и советам горячей линии 1808".
Напоминаем, что число зараженных в Неменчине в субботу увеличилось до 78.
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